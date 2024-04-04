«Шарлотт» проведет собеседования с Дэвидом Адельманом, Жорди Фернандесом, Чарльзом Ли и Кевином Янгом
«Хорнетс» получили разрешения на собеседования с несколькими тренерами.
В число кандидатов на должность главного тренера «Хорнетс» вошли ассистенты Дэвид Адельман («Денвер»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Чарльз Ли («Бостон») и Кевин Янг («Финикс»). Ожидается, что список увеличится.
Вчера стало известно, что Стив Клиффорд уйдет с поста главного тренера «Шарлотт» по окончании сезона. Клуб немедленно начнет поиск следующего главного тренера.