Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Хорнетс»
Стив Клиффорд уйдет с поста главного тренера «Шарлотт» по окончании сезона.
Клиффорд проинформировал об этом своих помощников и игроков в среду утром.
Специалист получит должность во фронт-офисе клуба.
Новый исполнительный вице-президент «Шарлотт» по баскетбольным операциям Джефф Питерсон и совладельцы клуба Рик Шналл и Гейб Плоткин были готовы оставить Клиффорда на его посту в следующем сезоне, но 62-летний специалист решил, что не готов работать главным тренером на протяжении всего сезона-2024/25.
Клиффорд продолжит руководить «Хорнетс» в последних семи матчах сезона.
Клуб немедленно начнет поиск следующего главного тренера. В список возможных кандидатов входят ассистенты главных тренеров Жорди Фернандес («Сакраменто»), Чарльз Ли («Бостон»), Крис Куинн («Майами») и Кевин Янг («Финикс»).