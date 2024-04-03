Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Хорнетс»

Стив Клиффорд уйдет с поста главного тренера «Шарлотт» по окончании сезона.

Клиффорд проинформировал об этом своих помощников и игроков в среду утром.

Специалист получит должность во фронт-офисе клуба.

Новый исполнительный вице-президент «Шарлотт» по баскетбольным операциям Джефф Питерсон и совладельцы клуба Рик Шналл и Гейб Плоткин были готовы оставить Клиффорда на его посту в следующем сезоне, но 62-летний специалист решил, что не готов работать главным тренером на протяжении всего сезона-2024/25.

Клиффорд продолжит руководить «Хорнетс» в последних семи матчах сезона.

Клуб немедленно начнет поиск следующего главного тренера. В список возможных кандидатов входят ассистенты главных тренеров Жорди Фернандес («Сакраменто»), Чарльз Ли («Бостон»), Крис Куинн («Майами») и Кевин Янг («Финикс»).