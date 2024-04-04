«Анадолу Эфес» готов сделать Кендрику Нанну выгодное предложение

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос Кендрик Нанн Баскетбол

«Панатинаикос» ведет переговоры о новом контракте с Кендриком Нанном.

По информации журналиста Sportando Алессандро Магги, турецкий «Анадолу Эфес» готов сделать защитнику «Пао» выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что Нанн получил от «Панатинаикоса» предложение о новом двухлетнем контракте. 

Американский защитник перешел в «Пао» в октябре прошлого года, заключив соглашение до конца сезона. В нынешнем сезоне Евролиги Нанн набирает 14,8 очка, 2,4 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.

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