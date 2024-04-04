«Анадолу Эфес» готов сделать Кендрику Нанну выгодное предложение
«Панатинаикос» ведет переговоры о новом контракте с Кендриком Нанном.
По информации журналиста Sportando Алессандро Магги, турецкий «Анадолу Эфес» готов сделать защитнику «Пао» выгодное предложение.
Ранее сообщалось, что Нанн получил от «Панатинаикоса» предложение о новом двухлетнем контракте.
Американский защитник перешел в «Пао» в октябре прошлого года, заключив соглашение до конца сезона. В нынешнем сезоне Евролиги Нанн набирает 14,8 очка, 2,4 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.