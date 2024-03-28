Кендрик Нанн: «Никогда не приходилось придумывать план на матч против конкретного игрока в Европе»

Кендрик Нанн поделился мыслями об игре в Европе.

«Никогда не приходилось придумывать план на матч против конкретного игрока в Европе. Сложнее всего играть в атаке против кого-то вроде (221 сантиметр) или Мустафы Фола (218).

Не беспокоюсь о защитниках, прикрывающих меня, потому что мы играем в заслоны. Так что мои одноклубники всегда меняют моего игрока на большого парня, который ждет меня глубоко в зоне. Сложно планировать этот размен, вместо игрока, который изначально меня опекает.

Изначально я приехал с мыслью вернуться в НБА. Но успех здесь был особенным. Отношение ко мне совершенно потрясающее. Если я останусь здесь еще на сезон, буду счастлив. Никаких сожалений», – рассказал американский защитник « ».

набирает 14,8 очка, 2,3 подбора и 2,9 передачи в среднем в в сезоне-2023/24.

«Панатинаикос» делит вторую строчку турнира с «Барселоной» и « » с результатом 20-11.