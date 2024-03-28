Кендрик Нанн: «Никогда не приходилось придумывать план на матч против конкретного игрока в Европе»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Барселона Эди Тавареш Монако Кендрик Нанн Баскетбол

Кендрик Нанн поделился мыслями об игре в Европе.

«Никогда не приходилось придумывать план на матч против конкретного игрока в Европе. Сложнее всего играть в атаке против кого-то вроде Эди Тавареша (221 сантиметр) или Мустафы Фола (218).

Не беспокоюсь о защитниках, прикрывающих меня, потому что мы играем в заслоны. Так что мои одноклубники всегда меняют моего игрока на большого парня, который ждет меня глубоко в зоне. Сложно планировать этот размен, вместо игрока, который изначально меня опекает.

Изначально я приехал с мыслью вернуться в НБА. Но успех здесь был особенным. Отношение ко мне совершенно потрясающее. Если я останусь здесь еще на сезон, буду счастлив. Никаких сожалений», – рассказал американский защитник «Панатинаикоса».

Нанн набирает 14,8 очка, 2,3 подбора и 2,9 передачи в среднем в Евролиге в сезоне-2023/24.

«Панатинаикос» делит вторую строчку турнира с «Барселоной» и «Монако» с результатом 20-11.

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2 комментария
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Все-таки, Мустафа Фалль, а не Фол
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З.ы. Забавно, что проверка комментария считает правильное написание фамилии оскорбительным, возможно, автор новости решил не оскорблять никого на всякий случай
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