Малакай Флинн – третий игрок в истории НБА, который набрал 50 очков, выйдя со скамейки запасных
Малакай Флинн установил рекорд карьеры, набрав 50 очков в матче против «Атланты».
Защитник «Детройта» стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 50+ очков в одном матче, выйдя со скамейки запасных.
Ранее это удавалось только Джамалу Кроуфорду (51 очко 9 апреля 2019 года) и Нику Андерсону (50 очков 23 апреля 1993 года).
Кроме того, 50 очков Флинна – наибольшее количество очков, набранных запасным игроком «Пистонс» с тех пор, как Ричард Хэмилтон набрал 38 очков 7 февраля 2009 года. Флинн отметился 33 очками во второй половине встречи.
UPD: проверил, в тот конкретный матч он вышел в старте