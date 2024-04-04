Малакай Флинн – третий игрок в истории НБА, который набрал 50 очков, выйдя со скамейки запасных

Теги Детройт Ричард Хэмилтон Джамал Кроуфорд НБА Малакай Флинн Баскетбол

Малакай Флинн установил рекорд карьеры, набрав 50 очков в матче против «Атланты».

Защитник «Детройта» стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 50+ очков в одном матче, выйдя со скамейки запасных.

Ранее это удавалось только Джамалу Кроуфорду (51 очко 9 апреля 2019 года) и Нику Андерсону (50 очков 23 апреля 1993 года).

Кроме того, 50 очков Флинна – наибольшее количество очков, набранных запасным игроком «Пистонс» с тех пор, как Ричард Хэмилтон набрал 38 очков 7 февраля 2009 года. Флинн отметился 33 очками во второй половине встречи.

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2 комментария
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Так Лу Уильямс же полтинник ГСВ отгружал в один из своих сезонов Лучшего Шестого

UPD: проверил, в тот конкретный матч он вышел в старте
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ну что Клэй. может снова на бенч и сделать ?)
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