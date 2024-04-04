Малакай Флинн – третий игрок в истории НБА, который набрал 50 очков, выйдя со скамейки запасных

Малакай Флинн установил рекорд карьеры, набрав 50 очков в матче против «Атланты».

Защитник « » стал третьим игроком в истории , который набрал 50+ очков в одном матче, выйдя со скамейки запасных.

Ранее это удавалось только (51 очко 9 апреля 2019 года) и Нику Андерсону (50 очков 23 апреля 1993 года).

Кроме того, 50 очков – наибольшее количество очков, набранных запасным игроком «Пистонс» с тех пор, как набрал 38 очков 7 февраля 2009 года. Флинн отметился 33 очками во второй половине встречи.