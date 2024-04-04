УНИКС может подписать Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого

Теги возможные переходы Андрей Воронцевич УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Артем Комолов Михаил Беленицкий Баскетбол

Форварды Андрей Воронцевич и Михаил Беленицкий могут перейти в УНИКС.

Игроки «Нижнего Новгорода» могут оказаться в казанском клубе уже на этой неделе.

Воронцевич провел два сезона-2021/22 и 22/23 в составе УНИКСа и выиграл титул чемпиона в качестве капитана команды.

В сезоне-2023/24 он набирал 11,2 очка, 5,5 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч в составе «Нижнего Новгород».

Показатели Беленицкого – 4,6 очка и 3,1 подбора в среднем. УНИКС интересовался 21-летним форвардом летом 2023 года, но Беленицкий решил продлить контракт с «Нижним Новгородом».

Трансферы вызваны необходимостью усилить состав казанского клуба после травм Дмитрия Кулагина и Артема Комолова.

УНИКС занимает первое место в группе А Единой лиги ВТБ с показателем 25-9.

«Нижний Новгород» потерял шансы на выход в плей-офф и находится на седьмом месте в группе Б с результатом 12-25.

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6 комментариев
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Ответ Galina Storozhuk
Прошлым летом Уникс не захотел договориться с Воронцевичем, а теперь с какими глазами договариваться будет? Цева однозначно был обижен...
Не переживай уже договорились, официально обоих объявили
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Воронцевич усилит любой клуб ВТБ сейчас, даже в своём преклонном возрасте)
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отличная новость
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Возвращение капитана
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Втб нужен дедлайн
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Прошлым летом Уникс не захотел договориться с Воронцевичем, а теперь с какими глазами договариваться будет? Цева однозначно был обижен...
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