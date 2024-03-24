Единая лига ВТБ. «Астана» сыграет с МБА, «Минск» встретится с «Руной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

« » примет МБА, «Минск» встретится с «Руной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

Матч « » – «Нижний Новгород» перенесен на 25 марта 18:00

Положение команд: Уралмаш – 19-14, Самара – 19-14, Автодор – 16-17, – 12-21, – 12-21, Астана – 12-21, Нижний Новгород – 11-22, – 0-33.

Группа А

Матч «Парма» – «Енисей» перенесен на неопределенное время

Положение команд: УНИКС – 25-7, – 24-8, Зенит – 21-10, – 21-10, – 18-14, Енисей – 17-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.