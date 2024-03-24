Единая лига ВТБ. «Астана» сыграет с МБА, «Минск» встретится с «Руной»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
«Астана» примет МБА, «Минск» встретится с «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 24 марта, 13.00, «ДС им. Балуана Шолака»
- Дата проведения
- 24 марта, 15.00, «Falcon Club»
Матч «Самара» – «Нижний Новгород» перенесен на 25 марта 18:00
Положение команд: Уралмаш – 19-14, Самара – 19-14, Автодор – 16-17, МБА – 12-21, Руна – 12-21, Астана – 12-21, Нижний Новгород – 11-22, Минск – 0-33.
Группа А
Матч «Парма» – «Енисей» перенесен на неопределенное время
Положение команд: УНИКС – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.