Чаще всего в последние две минуты матчей НБА судьи ошибались во вред «Филадельфии»

«Сиксерс» больше всех пострадали от неправильных решений судей в концовках.

По результатам отчетов за последние 2 минуты матчей, « » чаще всего становилась объектом неверных решений арбитров – 22 раза. В пользу «Сиксерс» судьи ошибались 11 раз.

В пятерке по балансу отрицательного и положительного влияния на результат также оказались « » (9), « » (9), « » (9) и «Орландо» (8).

Больше всего пользы ошибки судей принесли « » и «Атланте».