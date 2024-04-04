Чаще всего в последние две минуты матчей НБА судьи ошибались во вред «Филадельфии»
«Сиксерс» больше всех пострадали от неправильных решений судей в концовках.
По результатам отчетов за последние 2 минуты матчей, «Филадельфия» чаще всего становилась объектом неверных решений арбитров – 22 раза. В пользу «Сиксерс» судьи ошибались 11 раз.
В пятерке по балансу отрицательного и положительного влияния на результат также оказались «Новый Орлеан» (9), «Бостон» (9), «Лейкерс» (9) и «Орландо» (8).
Больше всего пользы ошибки судей принесли «Денверу» и «Атланте».