Чаще всего в последние две минуты матчей НБА судьи ошибались во вред «Филадельфии»

Теги Бостон Атланта Денвер Лейкерс Новый Орлеан Орландо Филадельфия НБА Баскетбол

«Сиксерс» больше всех пострадали от неправильных решений судей в концовках.

По результатам отчетов за последние 2 минуты матчей, «Филадельфия» чаще всего становилась объектом неверных решений арбитров – 22 раза. В пользу «Сиксерс» судьи ошибались 11 раз.

В пятерке по балансу отрицательного и положительного влияния на результат также оказались «Новый Орлеан» (9), «Бостон» (9), «Лейкерс» (9) и «Орландо» (8).

Больше всего пользы ошибки судей принесли «Денверу» и «Атланте».

 

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5 комментариев
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А в первые 46 в пользу Филадельфии
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Ой, а кто это там 4-й снизу?
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Смех в том, что в топ-5 тех кто больше всех страдает от судей в концовках находится самая судейская команда по мнению пользователей...
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