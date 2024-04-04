Шакил О′Нил: «Дрим-Тим 2» могла обыграть «Дрим-Тим 1»

Шакил О′Нил заявил, что сборная США 1994 года могла обыграть «Дрим-Тим» 1992-го.

«Я должен был попасть в «Дрим-Тим 1», но не попал. Они хотели задобрить меня и взяли в «Дрим-Тим 2». Мы выиграли чемпионат мира. Затем меня взяли в «Дрим-Тим 3».

Олимпийские игры были какой-то шуткой. Победить было очень легко. Но сейчас это уже не так легко. Я знаю, что у них будет Леброн и другие парни, но победить будет не так просто, как раньше. И это пугает. Разрыв между США и Европой стал очень маленьким.

Мы бы уничтожили нынешнюю сборную США. «Дрим-Тим 2» могла обыграть «Дрим-Тим 1». Легко», – сказал член Зала славы.