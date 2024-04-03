Виктор Вембаньяма уже сделал блок-шотов больше, чем 86,6% игроков в истории НБА
Виктор Вембаньяма на данный момент провел за карьеру всего 67 матчей.
Тем не менее новичок «Сан-Антонио» уже сделал блок-шотов больше, чем 86,6% игроков в истории НБА, отмечает Clutch Points.
Во вчерашнем матче против «Денвера» и Николы Йокича французский центровой набрал 23 очка, сделал 15 подборов, 8 передач и 9 блок-шотов. В недавней встрече с «Торонто» Вембаньяма установил личный рекорд по количеству блок-шотов в одном матче (10).