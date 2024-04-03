Виктор Вембаньяма уже сделал блок-шотов больше, чем 86,6% игроков в истории НБА

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма на данный момент провел за карьеру всего 67 матчей.

Тем не менее новичок «Сан-Антонио» уже сделал блок-шотов больше, чем 86,6% игроков в истории НБА, отмечает Clutch Points.

Во вчерашнем матче против «Денвера» и Николы Йокича французский центровой набрал 23 очка, сделал 15 подборов, 8 передач и 9 блок-шотов. В недавней встрече с «Торонто» Вембаньяма установил личный рекорд по количеству блок-шотов в одном матче (10).

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7 комментариев
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Ответ Holo Dilnick
А как называется аналог «пулялки» для блоков? Кажется, пора разучить такое слово. 🤔
Мухобойка)
+5
0
+5
в Лиге на подходе - квадруплы на регулярной основе
+3
0
+3
235 блоков имеет на данный момент
+2
0
+2
Ответ rabindradat
в Лиге на подходе - квадруплы на регулярной основе
Скорее триплы с блоками
+1
0
+1
А как называется аналог «пулялки» для блоков? Кажется, пора разучить такое слово. 🤔
0
0
0
Но и ростом он на-мно-го выше, чем 86% игроков в истории НБА :)
0
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Ответ Артур Артур
Скорее триплы с блоками
Ассистирует Виктор тоже весьма неплохо. Если б партнёры забивали открытые трёшки и не данчили в дужку, то цифры по передачам были б намного лучше
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