Пол Пирс: «Никто в НБА не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции»

Пол Пирс посмеялся над Руди Гобером, который пригрозил «разобраться» с Карузо.

«Никто в не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции.

Это правда. Я не знаю, как в других видах спорта, но в НБА нет ни одного уважаемого тафгая из Франции. Но они приятные люди, они дружелюбные.

не тафгай, он разговаривает сексуальным голосом. Я видел, как Дрэймонд Грин схватил за шею », – сказал бывший игрок НБА.