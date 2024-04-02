Пол Пирс: «Никто в НБА не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции»

Теги Пол Пирс Миннесота НБА Руди Гобер Алекс Карузо Виктор Вембаньяма Баскетбол

Пол Пирс посмеялся над Руди Гобером, который пригрозил «разобраться» с Карузо.

«Никто в НБА не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции.

Это правда. Я не знаю, как в других видах спорта, но в НБА нет ни одного уважаемого тафгая из Франции. Но они приятные люди, они дружелюбные.

Вембаньяма не тафгай, он разговаривает сексуальным голосом. Я видел, как Дрэймонд Грин схватил за шею Руди Гобера», – сказал бывший игрок НБА.

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27 комментариев
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Я видел как один юркий и добродушный маленький француз в компании с другим жирным французом без прыжка, взяв в помощники лысого аргентинца и странного пловца без бассейна выиграли гораздо больше, чем сексуальные тафгаи Пирс и Гарнетт
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+80
Ответ Сергей Орлов
Зато сербов боятся будь здоров.
Бог прощает иногда, сербы - никогда.
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+26
Какой-то бессвязный поток слов
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+18
А я видел, как после вчерашнего циркового попадания Дончича в матче с Рокетс у игроков скамейки Хьюстона там просто челюсть отвисла от такого трюка. Для меня это главный показатель того, насколько крут игрок в глазах игроков команды-соперника.

А все эти разговоры про тафгаев это полная чепуха. Братишка Моррис однажды на много месяцев без баскетбола остался, когда решил показать свою тафгаечность на одном белом парне из Сербии.

Потом, помню, второй братишка Моррис пообещал в твиттере страшную расправу над Джокером за это, но после пары ответных твиттов от братишек некрутого Йокича быстро испарился в неизвестном направлении)
+17
-2
+15
Зато сербов боятся будь здоров.
+17
-3
+14
Пирс снова подливу выдал
+14
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+14
Странно, что по мнению Пирса крутость меряется в поступках Грина, Моррисов и прочих грязноватых типов
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+8
Специально посмотрел оригинал. Геннадий, вам тройка! Причем тройку за "истина где-то рядом". Во-первых, речь в видео идет о жесткости. Т.е. перевести топик можно как «Никто не считает европейских игроков жесткими, особенно из Франции». Во-вторых, спич был джокинг и не суперсерьезный. Т.е. ни о какой крутости речь не шла.
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а я видел как немецкий ветеран отшлепал одного дутого гоата вместе с его звездными братишкам
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+8
даже не знаю, что и сказать. разве в НБА разрешены драки?
+7
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+7
Не считаете крутыми парнями? Ну так заберите хоть один МВП у них. Сейчас из всех американцев более-менее претендент в ближайшие годы только Тэйтум. Остальные - Йокич, Яннис, Лука, Эмбиид и Шей, и тот канадец
+8
-2
+6
Ответ Учительгода2020
Какой-то бессвязный поток слов
Гена что смог купил)
+4
0
+4
эти чёрные мамкины гангстеры выглядят смешно для любого европейца
+4
0
+4
Ответ Nbw77785
Ага, у нас поощряются крысиные удары в спину.
«Это называется возмездие. Если ты решил ударить человека, то будь готов к ответной реакции. Не отворачивайся, оставайся с оппонентом лицом к лицу.

Моррис начал это, сыграл жестко, я бы даже сказал – неоправданно жестко и грубо. А потом отвернулся и пошел дальше, делая вид, что не понимает – ответ последует сразу», – сказал О’Нил в эфире шоу Inside the NBA.
+4
0
+4
Схватить сзади за шею удушающим - это круто? Это тафгай?
В НХЛ (где раньше было много тафгаев) тафгаи дрались лицом к лицу.
+4
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+3
Ну по факту так и есть, европейцы более дисциплинированы что ли в игре, а американцы бройлеры на стероидах , конечно там адреналин валит, ну в целом американцы в общении чуть другие особенно в медиа. Ну и шлейф Величия страны даёт чувство превосходства
+5
-2
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Смотрю тут во всю негодуют на обсуждении кривого перевода.
Он не "крутой" сказал, а "жёсткий, грубый".
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Болельщики Тони Паркера, уберите этот мусор)
+1
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Ноа, Батюм, Диао, Маинми, Петрус - очень даже тафгаи
+1
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Неманья и Страхинья выехали
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Ответ Сергей Орлов
Зато сербов боятся будь здоров.
Ещё и словенца. Получается югославы хозяева НБА
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Ответ Analjinn
Бог прощает иногда, сербы - никогда.
😁
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Ответ Vakhore
Ноа, Батюм, Диао, Маинми, Петрус - очень даже тафгаи
Тюриаф?)
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