Пол Пирс: «Никто в НБА не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции»
Пол Пирс посмеялся над Руди Гобером, который пригрозил «разобраться» с Карузо.
«Никто в НБА не считает европейских игроков крутыми парнями, особенно игроков из Франции.
Это правда. Я не знаю, как в других видах спорта, но в НБА нет ни одного уважаемого тафгая из Франции. Но они приятные люди, они дружелюбные.
Вембаньяма не тафгай, он разговаривает сексуальным голосом. Я видел, как Дрэймонд Грин схватил за шею Руди Гобера», – сказал бывший игрок НБА.
А все эти разговоры про тафгаев это полная чепуха. Братишка Моррис однажды на много месяцев без баскетбола остался, когда решил показать свою тафгаечность на одном белом парне из Сербии.
Потом, помню, второй братишка Моррис пообещал в твиттере страшную расправу над Джокером за это, но после пары ответных твиттов от братишек некрутого Йокича быстро испарился в неизвестном направлении)
Моррис начал это, сыграл жестко, я бы даже сказал – неоправданно жестко и грубо. А потом отвернулся и пошел дальше, делая вид, что не понимает – ответ последует сразу», – сказал О’Нил в эфире шоу Inside the NBA.
В НХЛ (где раньше было много тафгаев) тафгаи дрались лицом к лицу.
Он не "крутой" сказал, а "жёсткий, грубый".