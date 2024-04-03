Тристан Вукчевич может присоединиться к сборной Греции

Тристан Вукчевич выбирает сборную.

По словам из «Бакс», новичок «Уизардс» рассматривает вариант со сборной Греции.

« » во вторник победил « » со счетом 117:113, Вукчевич набрал 14 очков, 7 подборов и 3 передачи.

« подошел ко мне и сказал, что он грек. Я был немного удивлен, что он заговорил со мной по-гречески.

Он пару лет отыграл в Греции. Сейчас Вукчевич подумывает о присоединении к национальной сборной. Это было бы очень хорошим усилением для нас. У него большой опыт, он выступал в Греции, а затем в «Партизане».

Тристан определенно способен помочь «Уизардс», а также сборной Греции», – считает Яннис.