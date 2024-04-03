Тристан Вукчевич может присоединиться к сборной Греции

Теги Милуоки сборная Греции НБА Вашингтон Яннис Адетокумбо Тристан Вукчевич Баскетбол

Тристан Вукчевич выбирает сборную.

По словам Янниса Адетокумбо из «Бакс», новичок «Уизардс» рассматривает вариант со сборной Греции.

«Вашингтон» во вторник победил «Милуоки» со счетом 117:113, Вукчевич набрал 14 очков, 7 подборов и 3 передачи.

«Тристан подошел ко мне и сказал, что он грек. Я был немного удивлен, что он заговорил со мной по-гречески.

Он пару лет отыграл в Греции. Сейчас Вукчевич подумывает о присоединении к национальной сборной. Это было бы очень хорошим усилением для нас. У него большой опыт, он выступал в Греции, а затем в «Партизане».

Тристан определенно способен помочь «Уизардс», а также сборной Греции», – считает Яннис.

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2 комментария
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На самом деле Вукчевич много за кого мог бы играть. Со стороны отца (который был классным баскетболистом в конце 90-тых - начала 00-вых годов) может выбирать из Греции, Боснии и Герцеговины, Сербии, Италии и Испании, со стороны мамы мог бы выбрать Швецию, так как она шведка. Есть из чего выбрать.....
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Если бы его звали Тристанос Папавукчевис, тогда возможно.
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