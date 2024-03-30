Джейлен Брансон набрал рекордное в карьере 61 очко, «Никс» уступили «Сперс» в овертайме

«Никс» уступили «Сперс» в овертайме – 126:130.

В составе « » разыгрывающий набрал рекордное в карьере 61 очко.

За 43 минуты Брансон реализовал 25 из 47 с игры и 6 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 1 перехват.

Джейлен стал 3-м игроком в истории «Никс», который отметился 60 и более очками в одном матче. Ранее это делали Бернард Кинг (60 очков против «Нетс» в 1984 году) и Кармело Энтони (62 очка против «Хорнетс» в 2014 году).