Джейлен Брансон набрал рекордное в карьере 61 очко, «Никс» уступили «Сперс» в овертайме

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Джейлен Брансон Баскетбол

«Никс» уступили «Сперс» в овертайме – 126:130.

В составе «Нью-Йорка» разыгрывающий Джейлен Брансон набрал рекордное в карьере 61 очко.

За 43 минуты Брансон реализовал 25 из 47 с игры и 6 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 6 передач и 1 перехват.

Джейлен стал 3-м игроком в истории «Никс», который отметился 60 и более очками в одном матче. Ранее это делали Бернард Кинг (60 очков против «Нетс» в 1984 году) и Кармело Энтони (62 очка против «Хорнетс» в 2014 году).

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5 комментариев
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Всё равно на десятку MVP контендеров не тянет) Надо так каждый матч и по 70. А то Букера будет не выбить оттуда. Джален, надо еще что-то придумать. Думай.
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Ответ Holo Dilnick
47 с игры?! Его Дежонтий покусал, или просто психанул?..
Ну Кобян бросал 7 из 24... гипотетически можно представить, если б продолжил бросать с таким же %, то было б 14 из 48... а тут 25 из 47, это норм % для его амплуа игрока. Но не вау конечн.
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Ответ Holo Dilnick
47 с игры?! Его Дежонтий покусал, или просто психанул?..
53% с игры, 38,5% из-за дуги. У остальной команды 41% с игры и 37,5% из-за дуги, что тебе не нравится? У Деджонтия, кстати, было с игры 41% всего.
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