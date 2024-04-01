Виктор Вембаньяма о штрафе за бросок мяча на трибуны: «Я пытался поднять кому-то настроение, а не навредить»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма оштрафован на 25000 долларов.

Центрового «Сан-Антонио» спросили, был ли он удивлен, получив штраф за бросок мяча на трибуны.

«Когда я бросил мяч, вспомнил, что какие-то игроки были оштрафованы за это, но они всегда проделывали подобное в негативном контексте. Я бросил его, чтобы порадовать одного из болельщиков. Забавный эпизод.

У меня были сомнения, но после я подумал, что все будет в порядке. В конце концов, я пытался поднять кому-то настроение, а не навредить», – пожал плечами Вембаньяма.

«По-видимому, намерения их не волнуют», – сделал вывод задавший вопрос журналист.

Инцидент произошел 29 марта в матче «Сперс» против «Никс» (130:126 OT).

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2 комментария
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просто лига уже думала как она этот мячик будет на аукционе потом продавать. 40+20 так то не шутки.
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Ответ rpn.abramov
просто лига уже думала как она этот мячик будет на аукционе потом продавать. 40+20 так то не шутки.
Да по сути и продали его самому Вембе за 25 штук.)))
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