Виктор Вембаньяма о штрафе за бросок мяча на трибуны: «Я пытался поднять кому-то настроение, а не навредить»
Виктор Вембаньяма оштрафован на 25000 долларов.
Центрового «Сан-Антонио» спросили, был ли он удивлен, получив штраф за бросок мяча на трибуны.
«Когда я бросил мяч, вспомнил, что какие-то игроки были оштрафованы за это, но они всегда проделывали подобное в негативном контексте. Я бросил его, чтобы порадовать одного из болельщиков. Забавный эпизод.
У меня были сомнения, но после я подумал, что все будет в порядке. В конце концов, я пытался поднять кому-то настроение, а не навредить», – пожал плечами Вембаньяма.
«По-видимому, намерения их не волнуют», – сделал вывод задавший вопрос журналист.
Инцидент произошел 29 марта в матче «Сперс» против «Никс» (130:126 OT).