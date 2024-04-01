Виктор Вембаньяма о штрафе за бросок мяча на трибуны: «Я пытался поднять кому-то настроение, а не навредить»

Виктор Вембаньяма оштрафован на 25000 долларов.

Центрового « » спросили, был ли он удивлен, получив штраф за бросок мяча на трибуны.

«Когда я бросил мяч, вспомнил, что какие-то игроки были оштрафованы за это, но они всегда проделывали подобное в негативном контексте. Я бросил его, чтобы порадовать одного из болельщиков. Забавный эпизод.

У меня были сомнения, но после я подумал, что все будет в порядке. В конце концов, я пытался поднять кому-то настроение, а не навредить», – пожал плечами .

«По-видимому, намерения их не волнуют», – сделал вывод задавший вопрос журналист.

Инцидент произошел 29 марта в матче «Сперс» против «Никс» (130:126 OT).