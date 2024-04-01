Джош Харт об Ануноби и Рэндле: «Мы должны должны строить свою игру так, как будто их не будет в ротации»
О Джи Ануноби и Джулиус Рэндл не закончили реабилитацию после травм.
«Мы должны должны строить свою игру так, как будто их не будет в ротации», – сообщил форвард «Нью-Йорка» Джош Харт.
«Для «Никс» – это вопрос времени. По всем признакам, О Джи Ануноби ближе к возвращению на паркет. Джулиус Рэндл до сих пор тренируется с ограничениями на контакт.
Митчелл Робинсон также пропустил матч с «Оклахомой» из-за своей травмы голеностопа», – обрисовал ситуацию Шэмс Чарания.
Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби провел 17 матчей за клуб, набирая 14,5 очка и 4,9 подбора.
Тяжелый форвард Джулиус Рэндл выходил на площадку в 46 играх. В его активе – 24 очка, 9,2 подбора и 5 передач в среднем.
«Никс» занимают 4 место в Восточной конференции с результатом 44-30.