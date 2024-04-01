Джоэл Эмбиид может вернуться в строй на этой неделе
Джоэл Эмбиид работает над возвращением в строй.
Как информирует инсайдер «Сиксерс» Джон Кларк, звездный центровой может вернуться в строй уже на этой неделе.
«Эмбиид был с нами в Торонто, все-таки тут было большинство игроков. Мы немного потренировались, а еще делали какие-то вещи с акцентом на него.
Джоэл на площадке, с другими ребятами. Сейчас речь идет о том, чтобы повышать активность», – сказал главный тренер «76-х» Ник Нерс.
Действующий MVP НБА набирает форму после операции по восстановлению мениска.