«Дубай» может сыграть в чемпионате Сербии

Теги чемпионат Сербии Светислав Пешич Баскетбол

«Дубай» может стать участником чемпионата сербской лиги.

По инициативе главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича прошли обсуждения относительно возможности вступления команды из Дубая в состав сербской лиги, сообщает Meridian Sport.

Ожидается, что «Дубай» покроет все расходы, связанные со своим участием в турнире.

Пешич отметил, что команде, которая привлекает много внимания в европейском баскетболе, лучше всего было бы играть в сербской лиге. «Партизан» вновь отнесся сдержанно к присоединению к лиге команды из ОАЭ.

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1 комментарий
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