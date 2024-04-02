Куин Снайдер: «Богданович показал отличную игру. У нас с ним все отлично»

Теги Атланта НБА Куин Снайдер Богдан Богданович Баскетбол

Куин Снайдер заявил, что у него нет проблем с Богданом Богдановичем.

Во время матча с «Чикаго» (113:101) у главного тренера «Атланты» случилась словесная перепалка с баскетболистом.

«Боги выдал шикарную игру, у нас с ним все отлично. То есть я хочу сказать лучше, чем просто хорошо, все отлично. И мне очень понравилась его игра сегодня.

Он играл в защите, для него это принципиально. Сегодня он был эффективен, насколько это вообще возможно», – сказал Снайдер.

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