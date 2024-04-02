Богдан Богданович о перепалке со Снайдером: «Такое случается, это нормально»

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Богдан Богданович прокомментировал перепалку с Куином Снайдером.

«Мы делаем это почти каждую минуту, часто вступаем в словесные схватки, и это нормально. Это означает, что нам обоим не все равно, и всем остальным не все равно.

Куин, конечно же, свой человек. И он мотивиовал меня весь год. У нас случались такие ссоры, маленькие словесные схватки. Это нормально, что такое случается», – заявил Богданович.

Эпизод произошел во время матча с «Чикаго» (113:101), когда сербский защитник находился на скамейке.

Богданович и Снайдер почти сразу после эмоционального обсуждения пожали друг другу руки и обнялись.

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