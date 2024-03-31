Джереми Сохан может пропустить остаток сезона из-за травмы голеностопного сустава

Джереми Сохан может пропустить оставшиеся матчи сезона.

У форварда « » диагностировали импинджмент-синдром левого голеностопного сустава – состояние, при котором происходит сдавливание вокруг голеностопного сустава, что приводит к боли, воспалению и ограничению движения в суставе.

Сохан получил травму в первой половине пятничного матча против «Нью-Йорка». Форвард пропустил вторую половину той встречи и уже не попал в заявку команды на воскресный матч против «Голден Стэйт».

Ранее Сохан заявлял, что намерен сыграть в каждом матче сезона в преддверии летних Олимпийских игр. Сохан является игроком сборной Польши.