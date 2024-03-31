Джереми Сохан может пропустить остаток сезона из-за травмы голеностопного сустава

Теги травмы Сан-Антонио НБА Джереми Сохан Баскетбол

Джереми Сохан может пропустить оставшиеся матчи сезона.

У форварда «Сан-Антонио» диагностировали импинджмент-синдром левого голеностопного сустава – состояние, при котором происходит сдавливание вокруг голеностопного сустава, что приводит к боли, воспалению и ограничению движения в суставе.

Сохан получил травму в первой половине пятничного матча против «Нью-Йорка». Форвард пропустил вторую половину той встречи и уже не попал в заявку команды на воскресный матч против «Голден Стэйт».

Ранее Сохан заявлял, что намерен сыграть в каждом матче сезона в преддверии летних Олимпийских игр. Сохан является игроком сборной Польши.

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1 комментарий
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