Чендлер Парсонс: «Если бы не было Йокича, Шэй Гилджес-Александер точно стал бы MVP»

Чендлер Парсонс высоко оценивает статус Шэя Гилджеса-Александера.

«Если мы уберем из картины , то Шэй точно стал бы MVP. «Оклахома» – единоличный лидер Запада. Что вытворяет этот парень! И как он относится к своему успеху. Еще один день, еще один бросок.

Он тренирует эти броски, проделывает тысячи, миллионы повторений. Переходит к делу. Он спокоен и собран. Что удивительно, потому что он еще так молод. Без Эмбиида это все превратилось в гонку двух человек. Лу Уильямс был на его стороне с самого начала. Учитывая первое место в конференции, сложно не смотреть в его сторону.

Опять же, этот победный бросок в матче с «Никс». У него не шла игра. Джейлен Уильямс был хорош. Но в нужный момент они все равно знали, кому должен достаться мяч. Это Шэй, и он закрыл вопрос», – рассудил в подкасте Run It Back.

Защитник «Оклахомы» идет вторым в «гонке за MVP» по версии NBA.com.