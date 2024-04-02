Чендлер Парсонс: «Если бы не было Йокича, Шэй Гилджес-Александер точно стал бы MVP»
Чендлер Парсонс высоко оценивает статус Шэя Гилджеса-Александера.
«Если мы уберем из картины Йокича, то Шэй точно стал бы MVP. «Оклахома» – единоличный лидер Запада. Что вытворяет этот парень! И как он относится к своему успеху. Еще один день, еще один бросок.
Он тренирует эти броски, проделывает тысячи, миллионы повторений. Переходит к делу. Он спокоен и собран. Что удивительно, потому что он еще так молод. Без Эмбиида это все превратилось в гонку двух человек. Лу Уильямс был на его стороне с самого начала. Учитывая первое место в конференции, сложно не смотреть в его сторону.
Опять же, этот победный бросок в матче с «Никс». У него не шла игра. Джейлен Уильямс был хорош. Но в нужный момент они все равно знали, кому должен достаться мяч. Это Шэй, и он закрыл вопрос», – рассудил Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back.
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер идет вторым в «гонке за MVP» по версии NBA.com.
Докатились. Здоровая рабочая этика у баскетболиста в нынешней НБА это что-то, что выделяют как нечто особенное. И при чем даже не в борьбе за какой-нибудь Most Improved Player, а в гонке МВП.
3х кратным MVP,
Если бы не Йокич, то Янис был бы
3х кратным MVP,
Если бы не Йокич, и если бы какой-то чувак не упал на ногу Джоэлю, то Эмбид был бы
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