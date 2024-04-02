Чендлер Парсонс: «Если бы не было Йокича, Шэй Гилджес-Александер точно стал бы MVP»

Теги Денвер НБА Оклахома-Сити Чендлер Парсонс Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Джейлен Уильямс Баскетбол

Чендлер Парсонс высоко оценивает статус Шэя Гилджеса-Александера.

«Если мы уберем из картины Йокича, то Шэй точно стал бы MVP. «Оклахома» – единоличный лидер Запада. Что вытворяет этот парень! И как он относится к своему успеху. Еще один день, еще один бросок.

Он тренирует эти броски, проделывает тысячи, миллионы повторений. Переходит к делу. Он спокоен и собран. Что удивительно, потому что он еще так молод. Без Эмбиида это все превратилось в гонку двух человек. Лу Уильямс был на его стороне с самого начала. Учитывая первое место в конференции, сложно не смотреть в его сторону.

Опять же, этот победный бросок в матче с «Никс». У него не шла игра. Джейлен Уильямс был хорош. Но в нужный момент они все равно знали, кому должен достаться мяч. Это Шэй, и он закрыл вопрос», – рассудил Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back.

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер идет вторым в «гонке за MVP» по версии NBA.com.

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8 комментариев
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>Он тренирует эти броски, проделывает тысячи, миллионы повторений. Переходит к делу. Он спокоен и собран

Докатились. Здоровая рабочая этика у баскетболиста в нынешней НБА это что-то, что выделяют как нечто особенное. И при чем даже не в борьбе за какой-нибудь Most Improved Player, а в гонке МВП.
+8
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+7
Оклахома на мгновение вышла на первое место, и утюги оживились
+10
-5
+5
Ответ Геннадий Хиккарян
>Он тренирует эти броски, проделывает тысячи, миллионы повторений. Переходит к делу. Он спокоен и собран Докатились. Здоровая рабочая этика у баскетболиста в нынешней НБА это что-то, что выделяют как нечто особенное. И при чем даже не в борьбе за какой-нибудь Most Improved Player, а в гонке МВП.
Не сегодня и не вчера докатились. Легенды 90-х вроде сверхталантливых Баркли, Кемпов и прочих Бейкеров взлетали на Олимп, а потом отъедали жопы циклопических масштабов. Конечно, на их фоне Джон Стоктон поражал своим подходом к работе.
+3
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+3
Если бы не Вестбрук и Карри, то Хардер был бы
3х кратным MVP,
Если бы не Йокич, то Янис был бы
3х кратным MVP,
Если бы не Йокич, и если бы какой-то чувак не упал на ногу Джоэлю, то Эмбид был бы
3х кратным MVP,
Если бы не Деррик Роуз, Дюрэн и Карри, то ЛеБрон был бы
8 кратным MVP...
Если бы не придумали американский футбол и не было бы Карла Маллоуэна, то Джордан был бы
9 кратным MVP
Если бы Лэнсу Стивенсону дали право выбирать лучшего игрока НБА, то он бы был
10 кратным MVP и музыкантом-гитаристом
+2
0
+2
Ответ Ki-man
Не сегодня и не вчера докатились. Легенды 90-х вроде сверхталантливых Баркли, Кемпов и прочих Бейкеров взлетали на Олимп, а потом отъедали жопы циклопических масштабов. Конечно, на их фоне Джон Стоктон поражал своим подходом к работе.
Баркли никогда в нормальной физической форме не был.
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Чендлер "капитан-очевидность" Парсонс. Однако, надо ещё и Луку убрать. Чтобы наверняка.
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