«Оклахома» гарантировала себе участие в плей-офф после победы над «Нью-Йорком»

Теги Бостон Денвер НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

«Оклахома» гарантировала себе участие в плей-офф.

«Тандер» сделали это после победы над «Никс» в воскресенье. Турнирный показатель команды составляет 52-22, она опережает идущий вторым на Западе «Денвер» (52-23), который в воскресенье также отобрался в плей-офф.

На Востоке путевку в плей-офф ранее забронировал «Бостон».

«Оклахома» сыграет в плей-офф впервые с 2020 года. В период с 2017 по 2020 годы клуб четыре раза подряд вылетал в первом раунде.

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12 комментариев
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Ответ BBMSK2021
Браво Тандер! Наверное, самая идеальная перестройка за всю историю! Когда перед началом сезона предсказывал им 50+ побед, мне пальцем у виска крутили. Сейчас предскажу, что первый раунд они точно пройдут, а там посмотрим. Thunder up!
Профиль создан: 24 января 2024 года
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+17
Это, конечно же, лишь мечты, но... А вдруг они исполнят мечту Расса, КД и Бороды?)
+15
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+14
Осталось Мини одну победу добыть и тоже досрочно гарантировать Плей-офф. А вот дальше, то что там с 4 места по 11.. вот там борьба только начинается)
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+9
Ответ Игорь Северянин
Профиль создан: 24 января 2024 года
Стало быть крутим у виска вновь )
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Ахринеть, последний раз Оклахома выигрывала серию в плей-офф у Спёрс в 2016, во время летит, 8 лет прошло, а тогда был последний сезон КД, первый у Донована...
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Ответ гайка и болт
Это, конечно же, лишь мечты, но... А вдруг они исполнят мечту Расса, КД и Бороды?)
смогут покинуть Оклахому в кратчайшие сроки, всей пятёркой? тогда у Оклы по 6-8 пиков 1 раунда будет, не меньше. ;-)
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Ответ Игорь Северянин
Профиль создан: 24 января 2024 года
Ахаха, глоры уорриорз уже начали переобуваться 🤣
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Ответ BBMSK2021
Браво Тандер! Наверное, самая идеальная перестройка за всю историю! Когда перед началом сезона предсказывал им 50+ побед, мне пальцем у виска крутили. Сейчас предскажу, что первый раунд они точно пройдут, а там посмотрим. Thunder up!
🤡
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Ответ BBMSK2021
и че? начнем с того что у меня есть еще профиль тут с 2011 года, который я решил забросить. Второе - даже если я тут всего несколько месяцев, я не могу где-то в другом месте баскет обсуждать?? Тут как-то все-таки слишком много отсталых стало тусоваться
Комментарий удален модератором
Ответ BBMSK2021
Браво Тандер! Наверное, самая идеальная перестройка за всю историю! Когда перед началом сезона предсказывал им 50+ побед, мне пальцем у виска крутили. Сейчас предскажу, что первый раунд они точно пройдут, а там посмотрим. Thunder up!
Могут всех перекидать, как Тандер в 2012-м. А могут и вылететь в 1-м раунде от условных ЛАЛ.
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