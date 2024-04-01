«Оклахома» гарантировала себе участие в плей-офф после победы над «Нью-Йорком»

«Оклахома» гарантировала себе участие в плей-офф.

«Тандер» сделали это после победы над «Никс» в воскресенье. Турнирный показатель команды составляет 52-22, она опережает идущий вторым на Западе « » (52-23), который в воскресенье также отобрался в плей-офф.

На Востоке путевку в плей-офф ранее забронировал « ».

«Оклахома» сыграет в плей-офф впервые с 2020 года. В период с 2017 по 2020 годы клуб четыре раза подряд вылетал в первом раунде.