Майкл Бизли: «В сегодняшней НБА я бы легко набирал по 25 очков за 20 минут»

Майкл Бизли считает, что преуспевал бы современной НБА.

Экс-игрок « », « » и «Нью-Йорка» в подкасте The OGs Show рассказал, как выглядел бы, играй он в лиге сейчас.

«Если бы меня выпустили на 48 минут, я бы набрал 75 очков. Сегодня, по этой игре, с 10 бросками, я бы набирал по 25 очков за 20 минут, причем легко.

Парни в НБА перестали работать над своей игрой», – считает .

Второй номер драфта-2008 набирал по 12,4 очка в среднем за игру в .