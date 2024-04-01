Майкл Бизли: «В сегодняшней НБА я бы легко набирал по 25 очков за 20 минут»

Теги Лейкерс Майами НБА Майкл Бизли Баскетбол

Майкл Бизли считает, что преуспевал бы современной НБА.

Экс-игрок «Майами», «Лейкерс» и «Нью-Йорка» в подкасте The OGs Show рассказал, как выглядел бы, играй он в лиге сейчас.

«Если бы меня выпустили на 48 минут, я бы набрал 75 очков. Сегодня, по этой игре, с 10 бросками, я бы набирал по 25 очков за 20 минут, причем легко.

Парни в НБА перестали работать над своей игрой», – считает Бизли.

Второй номер драфта-2008 набирал по 12,4 очка в среднем за игру в НБА.

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6 комментариев
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так кто мешает? покажи себя, что бы тебя подписали, и набирай по 75 очков за матч
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Гремлины все же победили в голове Бизли
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Жаль что не смог взяться за дело. Талант огромный был.
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Да каждый ролевик из десятых в сегодняшней лиге набирал бы по 25 очков легко, а в тридцатых набирал бы уже где-то по 30, причем даже еще легче. Боюсь представить сколько очков и с какой легкостью Бизли набирал бы в НБА 2050-х.
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Если бы, да кабы. Беды с башкой и любовь к травке не дали реализовать и половину таланта.
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боюсь представить сколько в сегодняшней НБА набирал 1-й номер драфта 2003 года.
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