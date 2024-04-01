Майкл Бизли: «В сегодняшней НБА я бы легко набирал по 25 очков за 20 минут»
Майкл Бизли считает, что преуспевал бы современной НБА.
Экс-игрок «Майами», «Лейкерс» и «Нью-Йорка» в подкасте The OGs Show рассказал, как выглядел бы, играй он в лиге сейчас.
«Если бы меня выпустили на 48 минут, я бы набрал 75 очков. Сегодня, по этой игре, с 10 бросками, я бы набирал по 25 очков за 20 минут, причем легко.
Парни в НБА перестали работать над своей игрой», – считает Бизли.
Второй номер драфта-2008 набирал по 12,4 очка в среднем за игру в НБА.