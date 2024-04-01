Лука Дончич набрал 47 очков и 12 подборов, «Даллас» победил «Хьюстон»

«Даллас» победил «Хьюстон» со счетом 125:107.

В составе «Мэверикс» набрал 47 очков, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

За 35 минут звездный разыгрывающий реализовал 18 из 30 с игры, включая 9 из 16 из-за дуги, а также 2 из 5 с линии.

« » прервал серию из 11 побед « », у самих «Мэвз» уже 7 побед подряд.