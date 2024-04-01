Лука Дончич набрал 47 очков и 12 подборов, «Даллас» победил «Хьюстон»
«Даллас» победил «Хьюстон» со счетом 125:107.
В составе «Мэверикс» Лука Дончич набрал 47 очков, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
За 35 минут звездный разыгрывающий реализовал 18 из 30 с игры, включая 9 из 16 из-за дуги, а также 2 из 5 с линии.
«Даллас» прервал серию из 11 побед «Хьюстона», у самих «Мэвз» уже 7 побед подряд.
И надеюсь, что Далласу удастся-таки залезть на пятую строчку, третья серия противостояния Клипперс и Мавз будет пламенной
Хьюстон теперь в -2 от ГСВ, очная встреча обещает быть жаркой
Так что сам смысл награды - самый Ценный, читай важный для команды - как раз и раскрывается в удельном весе вклада игрока в победы команд. У Мэвс это с огромнейшим отрывом Лука.
Вот и имеем ситуацию, что если Даллас дожмет и войдет в топ-4 на диком западе, то Дончича просто должны будут сделать МВП. А если каким-то образом еще и топ-3 зацепят, то просто без вариантов
Если Даллас закончит в топ-4, Луке и правда могут дать МВП