Лука Дончич набрал 47 очков и 12 подборов, «Даллас» победил «Хьюстон»

Теги Даллас Хьюстон НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» победил «Хьюстон» со счетом 125:107.

В составе «Мэверикс» Лука Дончич набрал 47 очков, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

За 35 минут звездный разыгрывающий реализовал 18 из 30 с игры, включая 9 из 16 из-за дуги, а также 2 из 5 с линии.

«Даллас» прервал серию из 11 побед «Хьюстона», у самих «Мэвз» уже 7 побед подряд.

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18 комментариев
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MVP
+19
-3
+16
Не понимаю, что ещё нужно сделать Луке, чтобы получить МВП.

И надеюсь, что Далласу удастся-таки залезть на пятую строчку, третья серия противостояния Клипперс и Мавз будет пламенной
+16
-5
+11
Ответ Cash_flow
Не понимаю, что ещё нужно сделать Луке, чтобы получить МВП. И надеюсь, что Далласу удастся-таки залезть на пятую строчку, третья серия противостояния Клипперс и Мавз будет пламенной
Скорее всего Лука был бы фаворитом, если бы Даллас шел на 1-3 строчке запада. Шай и Никола проводят менее стабильный и яркий сезон, тоже считаю Луку МВП для бедных этого сезона)
+11
-1
+10
Не фартануло Ракетам, ведь была информация, что участие Дончича под вопросом, а тут на тебе - Лука вышел и размазал оборону.
Хьюстон теперь в -2 от ГСВ, очная встреча обещает быть жаркой
+9
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+9
Трикшот в конце 2-ой четверти , это просто безумие 🔥
+8
-1
+7
Ответ Казбек Бимбасов
Лука потрясающе хорош, но справедливости ради в этом году Шай ему не сильно уступает в индивидуальной статистике, при этом его команда гораздо лучше себя показала, лидер он так же единоличный, так что все что нужно сделать Дончичу чтобы урвать МВП это затащить свою команду минимум в топ 3. Напомню что МВП уэструбка который ему дали средний трипл дабл по сезону (что само по себе выдающееся достижение для защитника) до сих пор считают мусорным
Шай то, может, и лидер команды, но она и без него выступала неплохо в тех матчах, которые он пропускал. А вот Лука для Далласа - критически важный компонент, без него они хромают, а не играют. Особенно, если еще и у Кайри не пойдет.
Так что сам смысл награды - самый Ценный, читай важный для команды - как раз и раскрывается в удельном весе вклада игрока в победы команд. У Мэвс это с огромнейшим отрывом Лука.
Вот и имеем ситуацию, что если Даллас дожмет и войдет в топ-4 на диком западе, то Дончича просто должны будут сделать МВП. А если каким-то образом еще и топ-3 зацепят, то просто без вариантов
+4
-1
+3
Ответ Казбек Бимбасов
Лука потрясающе хорош, но справедливости ради в этом году Шай ему не сильно уступает в индивидуальной статистике, при этом его команда гораздо лучше себя показала, лидер он так же единоличный, так что все что нужно сделать Дончичу чтобы урвать МВП это затащить свою команду минимум в топ 3. Напомню что МВП уэструбка который ему дали средний трипл дабл по сезону (что само по себе выдающееся достижение для защитника) до сих пор считают мусорным
Шай в последних играх зачастую не самый результативный в команде, есть Уильямс, Чет, разыгрался Гидди (вон сегодня трипл-дабл) - у Луки есть Кайри и ролевики
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Ответ Cash_flow
Не понимаю, что ещё нужно сделать Луке, чтобы получить МВП. И надеюсь, что Далласу удастся-таки залезть на пятую строчку, третья серия противостояния Клипперс и Мавз будет пламенной
Они уже на 5 месте же, им бы на 4 залезть, 2 победы от Клипперс, при том, что у Парусников календарь гораздо сложнее
Если Даллас закончит в топ-4, Луке и правда могут дать МВП
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+2
Ответ Cash_flow
Не понимаю, что ещё нужно сделать Луке, чтобы получить МВП. И надеюсь, что Далласу удастся-таки залезть на пятую строчку, третья серия противостояния Клипперс и Мавз будет пламенной
выиграть 50 матчей
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Ответ xamer 9
Ну как же, Никола получил МВП дважды подряд в сезонах 20/21 и 21/22, тогда уж третий подряд, получается?
Он имел ввиду что в том году прокатили с мвп , а если и в этом прокатят, том получается 2 год подряд.
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Там Йокич космический фаворит, где-то в районе 1.05-1.1. И я согласен. Без него Денвер даже не середняк.
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Ответ Cash_flow
Не понимаю, что ещё нужно сделать Луке, чтобы получить МВП. И надеюсь, что Далласу удастся-таки залезть на пятую строчку, третья серия противостояния Клипперс и Мавз будет пламенной
Лука потрясающе хорош, но справедливости ради в этом году Шай ему не сильно уступает в индивидуальной статистике, при этом его команда гораздо лучше себя показала, лидер он так же единоличный, так что все что нужно сделать Дончичу чтобы урвать МВП это затащить свою команду минимум в топ 3. Напомню что МВП уэструбка который ему дали средний трипл дабл по сезону (что само по себе выдающееся достижение для защитника) до сих пор считают мусорным
+3
-3
0
Ответ BBMSK2021
топ-3? да ладно, думаю должны обгонять Бостон
я про запад писал, а не про всю лигу
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