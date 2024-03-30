«Это он должен был меня задрафтовать». Лука Дончич помахал рукой Владе Дивацу после ключевого штрафного в Сакраменто

Теги Даллас Сакраменто НБА Баскетбол - видео Владе Дивац Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич отпустил шпильку в адрес Владе Диваца.

Звездный игрок «Далласа» помахал рукой экс-генеральному менеджеру «Сакраменто» Владе Дивацу после ключевого попадания с линии в выездном для техасцев матче.

Дивац, который в 2018 году предпочел выбрать на драфте Марвина Бэгли, а не словенского баскетболиста, наблюдал за игрой в Сакраменто из первого ряда.

Дончич был выбран «Атлантой», которая обменяла его в «Даллас».

«Мэверикс» победили 107:103, в активе Луки 26 очков, 9 подборов и 12 передач.

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8 комментариев
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He should have drafted me переводится как "ему стоило задрафтовать меня"
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Ответ HoWarD
А что такое шпилька в данном контексте?
Волосы закалывают ей
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Ответ Александр Базилий
Волосы закалывают ей
"Ей" - это если "кому". Волосы закалывают Танечке. А если "волосы закалывают чем-либо", то это "ею".

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Душнила моде офф
+5
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+2
А что такое шпилька в данном контексте?
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Тут ещё сама личность Диваца сыграла роль. После распада Югославии, серба «полоскали» не только в Хорватии за откинутый флаг, но и в остальных странах, включая Словению. Уверен, что Лука с детства в этом «варился» и тут двойной повод помахать Владе.
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А Дивац места себе не находит))
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