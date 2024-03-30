«Это он должен был меня задрафтовать». Лука Дончич помахал рукой Владе Дивацу после ключевого штрафного в Сакраменто

Лука Дончич отпустил шпильку в адрес Владе Диваца.

Звездный игрок « » помахал рукой экс-генеральному менеджеру « » после ключевого попадания с линии в выездном для техасцев матче.

Дивац, который в 2018 году предпочел выбрать на драфте Марвина Бэгли, а не словенского баскетболиста, наблюдал за игрой в Сакраменто из первого ряда.

был выбран «Атлантой», которая обменяла его в «Даллас».

«Мэверикс» победили 107:103, в активе Луки 26 очков, 9 подборов и 12 передач.