Леброн Джеймс пообщался с Грегом Оденом перед матчем
Грег Оден посетил матч «Лейкерс» против «Индианы».
Бывший центровой НБА перед матчем пообщался и сфотографировался с супервездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
Оден был выбран «Портлендом» под 1-м номером драфта-2007. За пять сезонов в клубе центровой провел всего 88 матчей. В марте 2012-го «Блэйзерс» отчислили Одена, чтобы освободить место в составе. В 2014-м центровой завершил выступления в НБА.
Я пришел в комменты с этой заготовкой, а шутки про болт уже есть)
А Энтони Бэннетт все еще бегает…
Он еще с Леброном в Майами пылил после этого