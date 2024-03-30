Леброн Джеймс пообщался с Грегом Оденом перед матчем

Грег Оден посетил матч «Лейкерс» против «Индианы».

Бывший центровой НБА перед матчем пообщался и сфотографировался с супервездой « » .

был выбран «Портлендом» под 1-м номером драфта-2007. За пять сезонов в клубе центровой провел всего 88 матчей. В марте 2012-го «Блэйзерс» отчислили Одена, чтобы освободить место в составе. В 2014-м центровой завершил выступления в .