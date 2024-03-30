Леброн Джеймс пообщался с Грегом Оденом перед матчем

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Грег Оден Баскетбол

Грег Оден посетил матч «Лейкерс» против «Индианы».

Бывший центровой НБА перед матчем пообщался и сфотографировался с супервездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Оден был выбран «Портлендом» под 1-м номером драфта-2007. За пять сезонов в клубе центровой провел всего 88 матчей. В марте 2012-го «Блэйзерс» отчислили Одена, чтобы освободить место в составе. В 2014-м центровой завершил выступления в НБА.

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10 комментариев
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Ответ Турбомарсоход
Едрить, Оден в 20 лет выглядел будто ему все 50 лет и сейчас так же.
Совсем не постарел, получается. Видимо, спортсмен. 💪
+11
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+11
Одену 36 лет (а возможно и см.)
+12
-2
+10
Едрить, Оден в 20 лет выглядел будто ему все 50 лет и сейчас так же.
+8
0
+8
Ответ quznez
Одену 36 лет (а возможно и см.)
На Одена уже все давно положили болт.
Я пришел в комменты с этой заготовкой, а шутки про болт уже есть)
+2
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+2
Будничное общение отца и сына
+2
-2
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Драммонд для бедных, визуально так.
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Пипееец. Всего 88 матчей за 5 сезонов…
А Энтони Бэннетт все еще бегает…
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Шо не отметили, что они вместе за Майами бегали, пусть Оден и немного.
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Ответ quznez
Одену 36 лет (а возможно и см.)
Недооцененный комментарий :)
+2
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0
Ответ Jazzzz
Пипееец. Всего 88 матчей за 5 сезонов… А Энтони Бэннетт все еще бегает…
88 это только за Портленд.
Он еще с Леброном в Майами пылил после этого
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