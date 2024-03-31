Трент Фрэйзер: «Никто нас не может победить, когда мы так играем»

Трент Фрэйзер поделился эмоциями после матча с «Енисеем» (98:79): .

«Думаю, что это была хорошая игра с точки зрения подготовки к игре с УНИКСом. После матча с ЦСКА у нас был всего один день на подготовку, после чего снова вернулись на паркет. Подошли хорошо к этому матчу психологически и придерживались плана, делали то, что хотел от нас тренер.

Для нас это было скорее ментальное испытание — этот перелет, все были уставшими. Но нам нужно было просто выдержать это психологически, придерживаться плана и победить. Думаю, что мы проделали неплохую работу, были сфокусированы и сделали то, что были должны.

«Зенит» играл с « » до этого матча трижды — и все игры были очень плотными. В этот раз победа более уверенная, почему так произошло?

Думаю, что все дело в команде. Мы наконец нашли нашу химию, нашли взаимодействия на обоих концах паркета — мы делимся мячом, играем пик-н-ролы, заряжаем друг друга, боремся. В общем, играем как команда, и от этого все идет. Когда мы показываем такой баскетбол, двигаем мяч, то это заряжает нас уверенностью. Это круто! Так что дело в командной игре, я вообще думаю, что никто нас не может победить, когда мы так играем», – сказал защитник « ».