Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Соперник забивал свои броски, мы не забивали»

Теги Зенит Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Йовица Арсич назвал причины поражения «Енисея» от «Зенита» (79:98).

«Поздравляю «Зенит», они сегодня показали себя намного лучше, чем мы. На протяжении большей части первых трех четвертей навязывали борьбу и имели шансы. Но в конце третьей четверти совершили большие ошибки в своих атакующих действиях: на мой взгляд слишком поспешили с принятием решений, тем самым подарили соперникам возможность забить и увеличить отрыв. Это позволило им войти в последнюю четверть с высоким уровнем уверенности и довести игру до победы.

Чтобы навязать борьбу такому сопернику как «Зенит» необходимо иметь больше игроков в игровом ритме, которые помогают команде. В предыдущих встречах в Красноярске и Санкт-Петербурге очень сильно помогали игроки, выходящие со скамейки. Сегодня, к сожалению, удача в этом вопросе была не на нашей стороне. Соперник забивал свои броски, мы не забивали, и это сыграло ключевую роль», – сказал главный тренер «Енисея».

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