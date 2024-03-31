Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Соперник забивал свои броски, мы не забивали»

Йовица Арсич назвал причины поражения «Енисея» от «Зенита» (79:98).

«Поздравляю « », они сегодня показали себя намного лучше, чем мы. На протяжении большей части первых трех четвертей навязывали борьбу и имели шансы. Но в конце третьей четверти совершили большие ошибки в своих атакующих действиях: на мой взгляд слишком поспешили с принятием решений, тем самым подарили соперникам возможность забить и увеличить отрыв. Это позволило им войти в последнюю четверть с высоким уровнем уверенности и довести игру до победы.

Чтобы навязать борьбу такому сопернику как «Зенит» необходимо иметь больше игроков в игровом ритме, которые помогают команде. В предыдущих встречах в Красноярске и Санкт-Петербурге очень сильно помогали игроки, выходящие со скамейки. Сегодня, к сожалению, удача в этом вопросе была не на нашей стороне. Соперник забивал свои броски, мы не забивали, и это сыграло ключевую роль», – сказал главный тренер « ».