Кендрик Перкинс: «Иногда «Бостону» стоит сыграть в концовке на Дрю Холидэя или Деррика Уайта»

Перкинс считает, что Тейтум не должен каждый раз брать на себя решающий бросок.

«Я думаю, что иногда «Селтикс» стоит ввести соперника в заблуждение и сыграть на кого-то другого. У них есть , он проверен в боях, и у них есть .

всегда говорил: «Если я нарисовал комбинацию под тебя, это не значит, что ты должен совершать решающий бросок». Я думаю, что мир создал нарратив, что если суперзвезда не совершает решающий бросок, то у нее нет инстинкта убийцы. Это не так. Мы часто видим, как Леброн Джеймс не совершает последний бросок, а создает хороший момент для партнера», – сказал эксперт ESPN.