Кендрик Перкинс: «Иногда «Бостону» стоит сыграть в концовке на Дрю Холидэя или Деррика Уайта»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Док Риверс НБА Дрю Холидэй Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

Перкинс считает, что Тейтум не должен каждый раз брать на себя решающий бросок.

«Я думаю, что иногда «Селтикс» стоит ввести соперника в заблуждение и сыграть на кого-то другого. У них есть Дрю Холидэй, он проверен в боях, и у них есть Деррик Уайт

Док Риверс всегда говорил: «Если я нарисовал комбинацию под тебя, это не значит, что ты должен совершать решающий бросок». Я думаю, что мир создал нарратив, что если суперзвезда не совершает решающий бросок, то у нее нет инстинкта убийцы. Это не так. Мы часто видим, как Леброн Джеймс не совершает последний бросок, а создает хороший момент для партнера», – сказал эксперт ESPN.

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1 комментарий
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Да под любого из старта Бостона можно. Но здесь все зависит от Тейтума. Если видит, что партнер в лучшей позиции, отдает. Посмотрим, что будет в плей-офф.
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