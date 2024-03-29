Джейсон Тейтум о двух поражениях от «Атланты»: «Еще одно напоминание о том, что мы не должны принимать успехи как должное»

Теги Бостон Атланта НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум прокомментировал второе за неделю поражение от «Атланты».

«Побеждать непросто. Нам повезло преуспеть в этом деле, так что это еще одно напоминание о том, что эти победы не стоит принимать как должное. В каждом матче приходится непросто», – заявил Тейтум.

Форвард «Бостона» также ответил на вопрос о своих промахах во время бросков не победу в этом сезоне.

«Да, у меня было пару промахов в такие моменты, так что уже были мысли в духе «пора бы и попасть уже». А вообще за карьеру нередко и попадал. Это часть процесса. Ты попадаешь или промахиваешься. Мне нравится оказываться в таких ситуациях», – признался Тейтум.

«Селтикс» уже обеспечили себе участие в плей-офф и с отрывом лидируют в чемпионате с результатом 57-16. На этой неделе команда проиграла «Хоукс», имея «+30» по ходу встречи, а затем в овертайме после решающего попадания Деджонте Мюррэя.

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4 комментария
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сделайте Тейтум напоминание, что необязательно при ровном счете кидать степ бек треху через 3 человек
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"Нам повезло преуспеть в этом деле"???
Вы слишком литературно переводите Тейтума и других игроков, речь которых намного проще)))
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Еще одно напоминание что вы не готовы к чемпионству
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Вам надрали задницу дважды за неделю, причём, одна и та же команда. Непонятно , как вытаскивать скользкие концовки . И столько отдали мячей под своим кольцом в концовке против Атланты .. Надо, конечно, верить и будем верить , но немного тревожно за Селтикс
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