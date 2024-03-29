Джейсон Тейтум о двух поражениях от «Атланты»: «Еще одно напоминание о том, что мы не должны принимать успехи как должное»

Джейсон Тейтум прокомментировал второе за неделю поражение от «Атланты».

«Побеждать непросто. Нам повезло преуспеть в этом деле, так что это еще одно напоминание о том, что эти победы не стоит принимать как должное. В каждом матче приходится непросто», – заявил Тейтум.

Форвард « » также ответил на вопрос о своих промахах во время бросков не победу в этом сезоне.

«Да, у меня было пару промахов в такие моменты, так что уже были мысли в духе «пора бы и попасть уже». А вообще за карьеру нередко и попадал. Это часть процесса. Ты попадаешь или промахиваешься. Мне нравится оказываться в таких ситуациях», – признался .

«Селтикс» уже обеспечили себе участие в плей-офф и с отрывом лидируют в чемпионате с результатом 57-16. На этой неделе команда проиграла «Хоукс», имея «+30» по ходу встречи, а затем в овертайме после решающего попадания Деджонте Мюррэя.