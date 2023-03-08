«Чувствовал себя неудачником». Грег Оден две недели не выходил из дома после того, как был отчислен из «Портленда»

Бывший игрок НБА Грег Оден признался, что после ухода из « » провел две недели дома, потому что ему было стыдно выйти из дома.

«Я просто изолировался от всех. Я чувствовал себя неудачником. Я чувствовал себя ошибкой.

Я чувствовал, что подвел многих людей. Я подвел «Портленд», подвел весь персонал и всю организацию. Я чувствовал, что подвел свою семью и всех, кто тренировал меня и верил в меня», – сказал Оден.

Оден был выбран «Портлендом» под 1-м номером драфта-2007. За пять сезонов в клубе центровой провел всего 88 матчей. В марте 2012-го «Блэйзерс» отчислили Одена, чтобы освободить место в составе.

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