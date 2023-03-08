«Чувствовал себя неудачником». Грег Оден две недели не выходил из дома после того, как был отчислен из «Портленда»
Бывший игрок НБА Грег Оден признался, что после ухода из «Портленда» провел две недели дома, потому что ему было стыдно выйти из дома.
«Я просто изолировался от всех. Я чувствовал себя неудачником. Я чувствовал себя ошибкой.
Я чувствовал, что подвел многих людей. Я подвел «Портленд», подвел весь персонал и всю организацию. Я чувствовал, что подвел свою семью и всех, кто тренировал меня и верил в меня», – сказал Оден.
Оден был выбран «Портлендом» под 1-м номером драфта-2007. За пять сезонов в клубе центровой провел всего 88 матчей. В марте 2012-го «Блэйзерс» отчислили Одена, чтобы освободить место в составе.
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