«Чувствовал себя неудачником». Грег Оден две недели не выходил из дома после того, как был отчислен из «Портленда»

Теги Портленд НБА Грег Оден Баскетбол

Бывший игрок НБА Грег Оден признался, что после ухода из «Портленда» провел две недели дома, потому что ему было стыдно выйти из дома.

«Я просто изолировался от всех. Я чувствовал себя неудачником. Я чувствовал себя ошибкой.

Я чувствовал, что подвел многих людей. Я подвел «Портленд», подвел весь персонал и всю организацию. Я чувствовал, что подвел свою семью и всех, кто тренировал меня и верил в меня», – сказал Оден.

Оден был выбран «Портлендом» под 1-м номером драфта-2007. За пять сезонов в клубе центровой провел всего 88 матчей. В марте 2012-го «Блэйзерс» отчислили Одена, чтобы освободить место в составе.

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3 комментария

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Nightyork97
Настолько критическая от ПТБ, что после него под 2 пиком ушел сам Кевин Дюрант.
+2
0
+2
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Тимур Незаметдинов
Ответ Sonder
https://youtube.com/shorts/a3R_sAgbPW8 :((((((((((((((((((((((
Топ 1 видео для тех кто хочет испытать эмпатию.
0
-1
-1
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Sonder
https://youtube.com/shorts/a3R_sAgbPW8

:((((((((((((((((((((((
+17
0
+17
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