Д’Анджело Расселл: «Лейкерс» намного лучше, чем можно судить по турнирному показателю»

Д’Анджело Расселл назвал проблему «Лейкерс», которая мешает чаще побеждать.

«Считаю, что « » намного лучше, чем можно судить по турнирному показателю. Мы приспосабливаемся и делаем все эти разные вещи прямо по ходу игры. Проблема в том, что у нас есть 12 парней, которые могут быть на площадке. Когда появляется эта случайная группа из пяти человек, понимание того, что мы пытаемся сделать, осуществляется на лету.

Во многих командах есть пять или шесть парней, которые знают, что у них всегда будет представление о том, кто будет в составе, где он будет находиться и что будет делать», – считает разыгрывающий «озерников».

«Лейкерс» идут на 9-м месте в конференции с результатом 41-33.