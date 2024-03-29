Айзейя Хартенштайн был выбран 43-м на драфте-2017 из-за ошибочной медицинской информации от «Бруклина»

Айзейя Хартенштайн рассказал о своем выборе на драфте.

«Я должен был уйти в промежутке от 15 до 35 места на драфте. И вот, перед самой церемонией, мне сказали, что со мной хочет поговорить « ». У них был 43 пик. Не знал, зачем нам вообще разговаривать. Я был совершенно не заинтересован и немного раздражен.

В конце концов, именно они задрафтовали меня. Потому что « » поставил пометку о проблемах со здоровьем. Они написали, что у меня проблемы с коленом, хотя у меня никогда не было ничего подобного. Меня спросили, что у меня за сложности с коленом, и я понятия не имел, что они имеют в виду. Из-за этого упал вниз на драфте.

Когда вернулся в Германию, то проконсультировался со специалистами, и мне сказали, что абсолютно ничего подобного у меня нет.

Разница в контрактах между 15 и 43 местом – огромная. Все обернулось удачно, но в то время, после объявления 35-го пика, я был взбешен», – рассказал центровой «Никс».

Хартенштайн был выбран «Хьюстоном» во втором раунде драфта-2017 под общим 43 пиком.

В июне 2020 он был отчислен из «Рокетс» и подписался с «Денвером». В 2021 году был обменян в «Кливленд». В 2021 году подписал контракт с «Клипперс» как свободный агент.

В июле 2022 года заключил двухлетнее соглашение с «Никс».

В этом сезоне центровой провел 66 матчей, набирая 7,4 очка, 8,4 подбора и 2,3 передачи за 24,9 минут игрового времени в среднем.