Айзейя Хартенштайн был выбран 43-м на драфте-2017 из-за ошибочной медицинской информации от «Бруклина»

Теги Хьюстон Бруклин Нью-Йорк НБА Айзейя Хартенштайн Баскетбол

Айзейя Хартенштайн рассказал о своем выборе на драфте.

«Я должен был уйти в промежутке от 15 до 35 места на драфте. И вот, перед самой церемонией, мне сказали, что со мной хочет поговорить «Хьюстон». У них был 43 пик. Не знал, зачем нам вообще разговаривать. Я был совершенно не заинтересован и немного раздражен.

В конце концов, именно они задрафтовали меня. Потому что «Бруклин» поставил пометку о проблемах со здоровьем. Они написали, что у меня проблемы с коленом, хотя у меня никогда не было ничего подобного. Меня спросили, что у меня за сложности с коленом, и я понятия не имел, что они имеют в виду. Из-за этого упал вниз на драфте.

Когда вернулся в Германию, то проконсультировался со специалистами, и мне сказали, что абсолютно ничего подобного у меня нет.

Разница в контрактах между 15 и 43 местом – огромная. Все обернулось удачно, но в то время, после объявления 35-го пика, я был взбешен», – рассказал центровой «Никс».

Хартенштайн был выбран «Хьюстоном» во втором раунде драфта-2017 под общим 43 пиком.

В июне 2020 он был отчислен из «Рокетс» и подписался с «Денвером». В 2021 году был обменян в «Кливленд». В 2021 году подписал контракт с «Клипперс» как свободный агент.

В июле 2022 года Хартенштайн заключил двухлетнее соглашение с «Никс».

В этом сезоне центровой провел 66 матчей, набирая 7,4 очка, 8,4 подбора и 2,3 передачи за 24,9 минут игрового времени в среднем.

 

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11 комментариев
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Ответ Daff Rogers
Из 27 игроков с 15 по 42 номер драфта, выбранные выше Айзейи, играют только 7 человек: Джон Коллинс, Джарретт Аллен, Ануноби, Кузма, Деррик Уайт, Харт и Томас Брайант.
Кстати, после Хартенштайна под 45 номером выбрали Дилона Брукса
+25
0
+25
Из 27 игроков с 15 по 42 номер драфта, выбранные выше Айзейи, играют только 7 человек:

Джон Коллинс, Джарретт Аллен, Ануноби, Кузма, Деррик Уайт, Харт и Томас Брайант.
+22
-1
+21
Мужик, не парься! В свое время сам величайший Джоэл Пржибилла ушел 9-ым
+8
0
+8
ну сейчас каким он себя пиком считает?)
+3
0
+3
Ответ Tim Timson
ну сейчас каким он себя пиком считает?)
ну топ 15-20, наверное)
+3
0
+3
Хартенштайн > Зубац
+5
-3
+2
Какая разница, под каким пиком ты был выбран? Бери и доказывай игрой, что ты достоин большего. Даже у многих незадрафтованных карьера получается лучше, чем у тех, кто выбран в 1 раунде: Ван Влит, Ривз, Робинсон, Вуд, Карузо, Ковингтон, Тайс и многие другие. Пробивались через G-лигу, 10-дневные и негарантированные контракты, а не ныли, что их не выбрали на драфте и они не получили контракт на блюдечке с голубой каемочкой.
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Ответ xamer 9
Кстати, после Хартенштайна под 45 номером выбрали Дилона Брукса
А под 51-м Монте Морриса
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