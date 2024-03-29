Яннис Адетокумбо о поражении от «Нового Орлеана»: «Нам нужно аккуратнее обращаться с мячом»

Теги Милуоки Новый Орлеан НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо прокомментировал поражение от «Нового Орлеана».

«Нам нужно аккуратнее обращаться с мячом. Иногда мы теряем темп. Чувствую, что когда мы поддерживаем темп, мы создаем преимущество друг для друга. Как только мы останавливаемся, мы играем пять на пять. Против нас габаритная, динамичная команда, перекрывающая пространство. Игра становится труднее.

Когда мы поддерживаем темп, мяч двигается, люди получают касания, броски, играют агрессивнее. Мы меньше теряем мяч, потому что мы все в игре. Мы можем варьировать игру. Довериться инстинктам. Вести игру таким образом», – заключил форвард «Милуоки».

«Бакс» уступили «Пеликанс» со счетом 100:107.

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