Зайон Уильямсон: «Это мог быть первый фол в нападении за толчок, который я спровоцировал, лет с двенадцати»
Зайон Уильямсон попытался заблокировать проход Янниса Адетокумбо.
Форвард «Нового Орлеана» постарался спровоцировать фол в нападении у звезды «Милуоки».
«Судьи сделали все, что могли. Полностью согласен с их решением. Но я думал, что у меня все вышло. Это был бы первый фол в нападении на мне за толчок лет с двенадцати. Но они забрали его у меня. Я знал, что Яннис пойдет в проход. Постарался угадать, в какую сторону. Попытался показать ситуацию в нужном свете, но не успел занять позицию вовремя», – признался Зайон Уильямсон.
«Пеликанс» одержали победу над «Бакс» со счетом 107:100.