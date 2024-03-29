Зайон Уильямсон: «Это мог быть первый фол в нападении за толчок, который я спровоцировал, лет с двенадцати»

Теги Милуоки Новый Орлеан НБА Яннис Адетокумбо Зайон Уильямсон Баскетбол

Зайон Уильямсон попытался заблокировать проход Янниса Адетокумбо.

Форвард «Нового Орлеана» постарался спровоцировать фол в нападении у звезды «Милуоки».

«Судьи сделали все, что могли. Полностью согласен с их решением. Но я думал, что у меня все вышло. Это был бы первый фол в нападении на мне за толчок лет с двенадцати. Но они забрали его у меня. Я знал, что Яннис пойдет в проход. Постарался угадать, в какую сторону. Попытался показать ситуацию в нужном свете, но не успел занять позицию вовремя», – признался Зайон Уильямсон.

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4 комментария
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Вообще не представляю, кем надо быть, чтобы этот шкаф опрокинуть. Поздним Шаком?
+7
0
+7
Ответ кандид
Вообще не представляю, кем надо быть, чтобы этот шкаф опрокинуть. Поздним Шаком?
Лаури если разгонется, то сможет
+4
0
+4
Ответ кандид
Вообще не представляю, кем надо быть, чтобы этот шкаф опрокинуть. Поздним Шаком?
Нужна просто большая задница, если бы Кеннет Лофтон был семифутером...
+3
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