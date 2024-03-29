Зайон Уильямсон: «Это мог быть первый фол в нападении за толчок, который я спровоцировал, лет с двенадцати»

Зайон Уильямсон попытался заблокировать проход Янниса Адетокумбо.

Форвард «Нового Орлеана» постарался спровоцировать фол в нападении у звезды « ».

«Судьи сделали все, что могли. Полностью согласен с их решением. Но я думал, что у меня все вышло. Это был бы первый фол в нападении на мне за толчок лет с двенадцати. Но они забрали его у меня. Я знал, что пойдет в проход. Постарался угадать, в какую сторону. Попытался показать ситуацию в нужном свете, но не успел занять позицию вовремя», – признался .

«Пеликанс» одержали победу над «Бакс» со счетом 107:100.