Матч ЦСКА – «Зенит» посетил Артем Донсков. 14-летний юноша в день трагедии в «Крокус Сити Холле» помог десяткам людей эвакуироваться из здания

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ЦСКА пригласил на матч Артема Донскова.

Узнав, что Артем увлекается баскетболом, ЦСКА пригласил его вместе с семьей в «Мегаспорт» на домашний матч Лиги ВТБ против «Зенита».

Донсков познакомился с игроками ЦСКА, которые поблагодарили его за героизм.

Артем получил майку армейцев с автографами команды и сувениры от клуба.

«Артем, спасибо, что пришел! Мы тобой гордимся!» – говорится в сообщении ЦСКА.

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1 комментарий
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молодцы цска, ну а парень вообще герой
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