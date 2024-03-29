Матч ЦСКА – «Зенит» посетил Артем Донсков. 14-летний юноша в день трагедии в «Крокус Сити Холле» помог десяткам людей эвакуироваться из здания

ЦСКА пригласил на матч Артема Донскова.

Узнав, что Артем увлекается баскетболом, ЦСКА пригласил его вместе с семьей в «Мегаспорт» на домашний матч Лиги ВТБ против « ».

Донсков познакомился с игроками , которые поблагодарили его за героизм.

Артем получил майку армейцев с автографами команды и сувениры от клуба.

«Артем, спасибо, что пришел! Мы тобой гордимся!» – говорится в сообщении ЦСКА.