Матч ЦСКА – «Зенит» посетил Артем Донсков. 14-летний юноша в день трагедии в «Крокус Сити Холле» помог десяткам людей эвакуироваться из здания
ЦСКА пригласил на матч Артема Донскова.
Узнав, что Артем увлекается баскетболом, ЦСКА пригласил его вместе с семьей в «Мегаспорт» на домашний матч Лиги ВТБ против «Зенита».
Донсков познакомился с игроками ЦСКА, которые поблагодарили его за героизм.
Артем получил майку армейцев с автографами команды и сувениры от клуба.
«Артем, спасибо, что пришел! Мы тобой гордимся!» – говорится в сообщении ЦСКА.