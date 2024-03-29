За последние 20 лет только Брайант совершал больше бросков в одном матче, чем Мюррэй в игре с «Селтикс»

Теги Бостон Атланта Кобе Брайант НБА Расселл Уэстбрук Деджонте Мюррэй Баскетбол

Деджонте Мюррэй сыграл в стиле Кобе Брайанта и Расселла Уэстбрука.

Защитник «Атланты» во встрече с «Бостоном» (123:122 ОТ) набрал рекордные в карьере 44 очка и исполнил победный бросок, но реализовал лишь 18 из 44 с игры.

За последние 20 лет только Брайант (50 попыток против «Юты» в 2016 году) и Уэстбрук (44 против «Финикса» в 2016 году) совершали столько же или больше бросков в одном матче, чем Мюррэй в игре с «Селтикс».

«😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Привет Рассу и Кобе! Я так устал!» – отреагировал Мюррэй в соцсетях.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Брайант еще в матче с Торонто в 2006 сделал 46 бросков.
+9
0
+9
Kerzhakov style.
+2
-1
+1
Ответ Mario Balohulli
Kerzhakov style.
Антуан Уокер (бросал, бросаю и буду бросать) style
+1
0
+1
Деджонте внешне похож на Вестбрука и Пула.
0
0
0
Кобе 2016 vs Юта, с игры 22/50=44%, победа, 60 очков, 4 ассиста, 4 подбора.

Уэстбрук 2016 vs Финикс, с игры 17/44=39%, победа, 51 очко, 10 ассистов, 13 подборов.
0
0
0
Хорош Мюррей, не смотря на то, что не пошло, продолжил переть, не потерял уверенность и в ключевой момент зарешал, а не сдался
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий