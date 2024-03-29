За последние 20 лет только Брайант совершал больше бросков в одном матче, чем Мюррэй в игре с «Селтикс»
Деджонте Мюррэй сыграл в стиле Кобе Брайанта и Расселла Уэстбрука.
Защитник «Атланты» во встрече с «Бостоном» (123:122 ОТ) набрал рекордные в карьере 44 очка и исполнил победный бросок, но реализовал лишь 18 из 44 с игры.
За последние 20 лет только Брайант (50 попыток против «Юты» в 2016 году) и Уэстбрук (44 против «Финикса» в 2016 году) совершали столько же или больше бросков в одном матче, чем Мюррэй в игре с «Селтикс».
«😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Привет Рассу и Кобе! Я так устал!» – отреагировал Мюррэй в соцсетях.
Уэстбрук 2016 vs Финикс, с игры 17/44=39%, победа, 51 очко, 10 ассистов, 13 подборов.