Деджонте Мюррэй: «Я ужасно сыграл, не хотел так много бросать. Но Кобе бы мной гордился»

Теги Бостон Атланта Кобе Брайант НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

Деджонте Мюррэй оценил свою игру в матче с «Бостоном».

Защитник «Хоукс» стал главным героем встречи против «Селтикс» (123:122 ОТ). Он набрал 44 очка, что является его личным рекордом в НБА, а также исполнил победный бросок.

Деджонте реализовал 18 из 44 с игры (6 из 19 из-за дуги) и 2 из 2 с линии за 47 минут.

«Я ужасно сыграл. Не хотел так много бросать. Но знаю, что Кобе бы мной гордился.

Сегодня мы боролись до конца и одержали отличную командную победу», – заявил Мюррэй.

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11 комментариев
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Кобе бы мной гордился. Сам понимает оксюморон? Кобе бы не гордился кем-то если это не он сам.
+19
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Думаю, в реальности Коби сказал бы что-то типа: "Пока не выиграешь пару гаек, даже не пытайся со мной заговорить"
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Ответ Cubs-V
Яннис пришел в лигу в 2014, а помогал ему в последний сезон, когда делал 37% общих и 29 с трех при 7 попытках. Т.е был отрицательным игроком по всем метрикам. Этого очень сложно добиться. Его WS -0.4 в последний сезон, даже у совсем нулевого Дирка в 40 лет он был выше. У Джордана он был 6.2 в 39 лет.
Тейтум и Букер тоже не в счёт? И при чем тут то, как он плохо играл в последний сезон, если мы говорим про поддержку от Кобе молодым и упертым шутерам, которые продолжают верить в себя, даже если не летит? :)
+7
-1
+6
Ответ Cubs-V
Я веду к тому, что ему плевать было бы в условном 2006 на молодых.
Возможно, вы правы. Но разве Деджонте где-то сказал "Молодой Кобе мной бы гордился"? Он говорил, вероятно, в смысле "если бы Кобе был жив, он бы мной гордился". В это я легко верю как раз, за это и ратую в исходном комментарии.
+6
-2
+4
Будешь побеждать, делай хоть сколько бросков.
+3
0
+3
Какая странная волна Кобе-хейта. Кобе вообще-то помогал Яннису и другим молодым звёздам советами и совместными тренировками.
+6
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+3
Кобе было бы плевать на тебя так же как он и плевал на всех.
+11
-10
+1
Ответ Бондарев Олег
Какая странная волна Кобе-хейта. Кобе вообще-то помогал Яннису и другим молодым звёздам советами и совместными тренировками.
Яннис пришел в лигу в 2014, а помогал ему в последний сезон, когда делал 37% общих и 29 с трех при 7 попытках. Т.е был отрицательным игроком по всем метрикам. Этого очень сложно добиться. Его WS -0.4 в последний сезон, даже у совсем нулевого Дирка в 40 лет он был выше.
У Джордана он был 6.2 в 39 лет.
+4
-4
0
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