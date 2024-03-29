Деджонте Мюррэй: «Я ужасно сыграл, не хотел так много бросать. Но Кобе бы мной гордился»
Деджонте Мюррэй оценил свою игру в матче с «Бостоном».
Защитник «Хоукс» стал главным героем встречи против «Селтикс» (123:122 ОТ). Он набрал 44 очка, что является его личным рекордом в НБА, а также исполнил победный бросок.
Деджонте реализовал 18 из 44 с игры (6 из 19 из-за дуги) и 2 из 2 с линии за 47 минут.
«Я ужасно сыграл. Не хотел так много бросать. Но знаю, что Кобе бы мной гордился.
Сегодня мы боролись до конца и одержали отличную командную победу», – заявил Мюррэй.
У Джордана он был 6.2 в 39 лет.