Деджонте Мюррэй: «Я ужасно сыграл, не хотел так много бросать. Но Кобе бы мной гордился»

Деджонте Мюррэй оценил свою игру в матче с «Бостоном».

Защитник «Хоукс» стал главным героем встречи против «Селтикс» (123:122 ОТ). Он набрал 44 очка, что является его личным рекордом в , а также исполнил победный бросок.

реализовал 18 из 44 с игры (6 из 19 из-за дуги) и 2 из 2 с линии за 47 минут.

«Я ужасно сыграл. Не хотел так много бросать. Но знаю, что бы мной гордился.

Сегодня мы боролись до конца и одержали отличную командную победу», – заявил Мюррэй.