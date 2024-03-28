Сергей Елевич: «Зенит» обретает свою игру, но легко ЦСКА на его площадке не одолеть. Шансы 50 на 50»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич дал прогноз на матч Лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом».

«У «красно‑синих» очень неплохая глубина состава. Но, исходя из увиденного в последнем матче против «Енисея», я бы сказал, что армейцам сейчас необходимо найти оптимальный вариант состава на игру и сделать замены, позволяющие увеличить потенциал команды. И вот в последнее время ЦСКА не всегда удается найти вариант состава, который был бы продуктивен. И это, на мой взгляд, задача тренерского штаба во главе с Райковичем на предстоящую игру с «Зенитом».

«Зенит» же, напротив, в последнее время обретает свою игру и прибавляет от матча к матчу. Гости будут очень настроены, но легко ЦСКА на его площадке им не одолеть. Это совершенно точно. Легкой прогулки в Москве у него не будет. Шансы команд, думаю, 50 на 50. Ну, может быть, исход встречи решит и фактор своего паркета. Игра, уверен, ожидается тяжелая для обеих команд», — сказал заслуженный тренер России.

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