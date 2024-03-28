Сергей Елевич: «Зенит» обретает свою игру, но легко ЦСКА на его площадке не одолеть. Шансы 50 на 50»

Сергей Елевич дал прогноз на матч Лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом».

«У «красно‑синих» очень неплохая глубина состава. Но, исходя из увиденного в последнем матче против «Енисея», я бы сказал, что армейцам сейчас необходимо найти оптимальный вариант состава на игру и сделать замены, позволяющие увеличить потенциал команды. И вот в последнее время не всегда удается найти вариант состава, который был бы продуктивен. И это, на мой взгляд, задача тренерского штаба во главе с Райковичем на предстоящую игру с « ».

«Зенит» же, напротив, в последнее время обретает свою игру и прибавляет от матча к матчу. Гости будут очень настроены, но легко ЦСКА на его площадке им не одолеть. Это совершенно точно. Легкой прогулки в Москве у него не будет. Шансы команд, думаю, 50 на 50. Ну, может быть, исход встречи решит и фактор своего паркета. Игра, уверен, ожидается тяжелая для обеих команд», — сказал заслуженный тренер России.