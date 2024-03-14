Игрок УНИКСа Луи Лабери попал в аварию

Теги происшествия УНИКС Единая лига ВТБ Луи Лабери Баскетбол

Центровой казанского УНИКСа Луи Лабери попал в автомобильную аварию.

ДТП произошло минувшей ночью у «Кольца», сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Французский баскетболист на «Рекстоне» проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Пушкина и Островского и врезался в «Ладу».

Лабери выступает за УНИКС с сезона-2022/23. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ француз провел 27 матчей, набирая в среднем 9,4 очка и делая 6,3 подбора.

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3 комментария
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Феерический конечно)
Ну ты едешь на красный, ну хотя бы смотри чтобы встречных не было.
Может прозвучит странно, но даже нарушать можно как-то по уму что ли.
Просто проехать на красный думая что впереди по-любому не будет ни одной машины....очень странно.
+2
0
+2
Если проехал на красный, то демонтировать его, если никто не пострадал
+1
-1
0
Ответ Montenegro Serbian
Феерический конечно) Ну ты едешь на красный, ну хотя бы смотри чтобы встречных не было. Может прозвучит странно, но даже нарушать можно как-то по уму что ли. Просто проехать на красный думая что впереди по-любому не будет ни одной машины....очень странно.
Задумался о чём-то. О своём.
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