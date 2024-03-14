Игрок УНИКСа Луи Лабери попал в аварию

Центровой казанского УНИКСа Луи Лабери попал в автомобильную аварию.

ДТП произошло минувшей ночью у «Кольца», сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Французский баскетболист на «Рекстоне» проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Пушкина и Островского и врезался в «Ладу».

выступает за с сезона-2022/23. В текущем сезоне лиги ВТБ француз провел 27 матчей, набирая в среднем 9,4 очка и делая 6,3 подбора.