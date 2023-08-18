Единая лига ВТБ через нейросеть представила игроков, которые вышли из отпуска
Единая лига ВТБ через нейросеть представила игроков, которые вышли из отпуска.
На обработанных фотографиях среди прочих запечатлены Макар Коновалов, Кирилл Савин, Чэд Браун, Сергей Торопов, Александр Платунов, Дмитрий Кулагин и Луи Лабери.
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