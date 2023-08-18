Единая лига ВТБ через нейросеть представила игроков, которые вышли из отпуска.

лига ВТБ через нейросеть представила игроков, которые вышли из отпуска.

На обработанных фотографиях среди прочих запечатлены Макар Коновалов, Кирилл Савин, Чэд Браун, Сергей Торопов, Александр Платунов, и .

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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