Единая лига ВТБ через нейросеть представила игроков, которые вышли из отпуска

Теги светская хроника фото Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Луи Лабери Сергей Торопов Александр Платунов Макар Коновалов Чэд Браун Баскетбол

Единая лига ВТБ через нейросеть представила игроков, которые вышли из отпуска.

На обработанных фотографиях среди прочих запечатлены Макар Коновалов, Кирилл Савин, Чэд Браун, Сергей Торопов, Александр Платунов, Дмитрий Кулагин и Луи Лабери.

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