Леброн Джеймс набрал 19 очков в 4-й четверти против «Клипперс» и помог «Лейкерс» отыграться с «-21»

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«Лейкерс» Леброна совершили невероятный камбек в дерби с «Клипперс».

«Лейкерс» удалось победить 116:112, несмотря на отставание «-21» в начале четвертой четверти. 

39-летний Леброн Джеймс в четвертой четверти набрал 19 очков (16 у «Клипперс» в сумме). В решающей 12-минутке он реализовал 5 3-очковых (всего за игру 7, лучший результат  в сезоне).

У «озерников» в заключительной четверти 13 попаданий, Джеймс становился автором или ассистентом в 11 случах.

Всего на счету форварда 34 очка (13 из 21 с игры), 6 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 37 минут. 

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30 комментариев
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Леброн величайший!!!
+43
-4
+39
Получается Леброн в одиночку уничтожил клиперс в 4 четверти💪🏼💪🏼 смотря на Леброна задаешься вопросом ему точно 39 лет?) то что он творит это фантастика. Очень хочу чтоб взял 5 кольцо. 👑
+37
-4
+33
Уважаемые, что с лицом у вас?) Как настроение?) 😂😂😂
+31
-6
+25
Атака ладно - невероятные вещи творит для 39 лет, но меня еще больше поражает то, что он до сих пор может иногда включаться в защите так, что буквально хавает кого угодно как того же Ленарда сегодня и превращается в локдаун-дифендера.

У него это, в принципе, всегда было, ЛеБрон времен Хит - один из лучших защитников лиги, просто на фоне его атаки защиту всегда недооценивали, а когда он вдруг решал включиться в защите на 110% (например, часто такое было в играх против Мело), то это выглядело страшно. Просто с годами и средний уровень вовлечения просел (в Кавс уже позволял себе халтурить, в Лейкерс откровенно отдыхает в защите, к сорокету стал местами вообще класть болт) и такие вот эпизоды, когда он на 110% включается, случаются все реже. Оно и понятно.

Но когда случаются - это прям огонь.
+25
-2
+23
Ответ kc6nxy8whs
Уважаемые, что с лицом у вас?) Как настроение?) 😂😂😂
Да отличнейше, Дед дал джазу
+25
-3
+22
Не фанат Леброна, но тут он просто как батя сыграл, очень мощный перфоманс
+21
-2
+19
все норм, просто я клипперс в экспресс взял
+19
-2
+17
Л. Джеймсу осталось набрать 40 очков, чтобы первым в истории НБА достигнуть отметки в 40,000 набранных очков в регулярном чемпионате.
Кстати, Леброн вполне вероятно также станет первым в истории игроком, набравшим 50,000 очков за карьеру во всех турнирах.
Не так и много осталось. Всего-то 428 очков.
Попутно, очень высокие шансы догнать О. Шмидта, у которого сейчас 49,737 набранных очков за карьеру.
Разница 165 очков.
+15
-1
+14
Какой там по счету прайм Леброна наблюдаем? Легенда
+11
0
+11
а не плохо так сыграл этот молодой паренек под 23 номером , надо бы за ним понаблюдать
+12
-2
+10
Топовое представление от лучшего игрока поколения!
+10
-1
+9
Топовую четверть выдал дед. Уже в ближайшем матче может пробить отметку в 40к за карьеру (благо дырявый Вашингтон идеально подходит под эту задачу)
+9
-1
+8
Чет Холмгрен - не верю.
+7
0
+7
Вот дед устроил!
Я а полном восторге, хоть и тоже взял Клипперс в экспресс.
+7
-1
+6
Перспективный паренек💪
+5
0
+5
Король!
+6
-2
+4
Ответ Dastanation
все норм, просто я клипперс в экспресс взял
Я угадал все ночное НБА и 2 НХЛ матча и слился на победе Клипперс 😁
+5
-1
+4
Брон маминой подруги
+4
-1
+3
Ответ Arne
Л. Джеймсу осталось набрать 40 очков, чтобы первым в истории НБА достигнуть отметки в 40,000 набранных очков в регулярном чемпионате. Кстати, Леброн вполне вероятно также станет первым в истории игроком, набравшим 50,000 очков за карьеру во всех турнирах. Не так и много осталось. Всего-то 428 очков. Попутно, очень высокие шансы догнать О. Шмидта, у которого сейчас 49,737 набранных очков за карьеру. Разница 165 очков.
до 1500 игр тоже осталось мало
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Хозяин ЛА.
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Король Клипперс))
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catch & shoot дед
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Понравилось как Ривз обобрал бородатого на ведении. Лет 5-6 назад судьи бы сразу 10 штрафных за это назначили. А сейчас нормально. А бородатый без липовых фолов играть не умеет
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Ответ Can
без джорджа за 1.6 ? хммм вроде и не плохо но и не хорошо
я в лайве за 1,9 взял в первом периоде
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Ответ Dastanation
я в лайве за 1,9 взял в первом периоде
а ну тогда норм, счет -21 не видел но когда было 85 100 думал, ну тут все ясно хоть и старались
но народ там чокернул конкретно, и все пишут про каравая а где этот зверь или борода?
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Ответ Can
а ну тогда норм, счет -21 не видел но когда было 85 100 думал, ну тут все ясно хоть и старались но народ там чокернул конкретно, и все пишут про каравая а где этот зверь или борода?
не знаю игру не смотрел,только последний минуты 3-4 когда счет 106-106 стал, что до этого было не знаю
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