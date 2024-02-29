Леброн Джеймс набрал 19 очков в 4-й четверти против «Клипперс» и помог «Лейкерс» отыграться с «-21»
«Лейкерс» Леброна совершили невероятный камбек в дерби с «Клипперс».
«Лейкерс» удалось победить 116:112, несмотря на отставание «-21» в начале четвертой четверти.
39-летний Леброн Джеймс в четвертой четверти набрал 19 очков (16 у «Клипперс» в сумме). В решающей 12-минутке он реализовал 5 3-очковых (всего за игру 7, лучший результат в сезоне).
У «озерников» в заключительной четверти 13 попаданий, Джеймс становился автором или ассистентом в 11 случах.
Всего на счету форварда 34 очка (13 из 21 с игры), 6 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 37 минут.
У него это, в принципе, всегда было, ЛеБрон времен Хит - один из лучших защитников лиги, просто на фоне его атаки защиту всегда недооценивали, а когда он вдруг решал включиться в защите на 110% (например, часто такое было в играх против Мело), то это выглядело страшно. Просто с годами и средний уровень вовлечения просел (в Кавс уже позволял себе халтурить, в Лейкерс откровенно отдыхает в защите, к сорокету стал местами вообще класть болт) и такие вот эпизоды, когда он на 110% включается, случаются все реже. Оно и понятно.
Но когда случаются - это прям огонь.
Кстати, Леброн вполне вероятно также станет первым в истории игроком, набравшим 50,000 очков за карьеру во всех турнирах.
Не так и много осталось. Всего-то 428 очков.
Попутно, очень высокие шансы догнать О. Шмидта, у которого сейчас 49,737 набранных очков за карьеру.
Разница 165 очков.
Я а полном восторге, хоть и тоже взял Клипперс в экспресс.
но народ там чокернул конкретно, и все пишут про каравая а где этот зверь или борода?