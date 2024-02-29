Леброн Джеймс набрал 19 очков в 4-й четверти против «Клипперс» и помог «Лейкерс» отыграться с «-21»

«Лейкерс» Леброна совершили невероятный камбек в дерби с «Клипперс».

« » удалось победить 116:112, несмотря на отставание «-21» в начале четвертой четверти.

39-летний в четвертой четверти набрал 19 очков (16 у « » в сумме). В решающей 12-минутке он реализовал 5 3-очковых (всего за игру 7, лучший результат в сезоне).

У «озерников» в заключительной четверти 13 попаданий, Джеймс становился автором или ассистентом в 11 случах.

Всего на счету форварда 34 очка (13 из 21 с игры), 6 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 37 минут.