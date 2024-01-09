Джеймс Уорти о данке Леброна через Джорджа: «Данк века»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Джулиус Ирвинг Джеймс Уорти Пол Джордж Баскетбол

Джеймс Уорти высоко оценил данк Леброна Джеймса через Пола Джорджа .

Лидер «Лейкерс» поставил сверху с сопротивлением звездного форварда «Клипперс» во время воскресного матча между командами.

Легендарный игрок «озерников» Джеймс Уорти поделился своим мнением об эпизоде.

«Это был данк века, приятель. Ему 39 лет... Напомнило Джулиуса Ирвинга в 70-е. От пунктирной линии, «Статуя свободы» (данк, когда игрок несет мяч на вытянутой вверх руке и вколачивает его в корзину – Sports.ru). Он мощно его туда воткнул», – считает Уорти.

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7 комментариев
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Это круто для любого игрока, особенно для 39, но Данк века? Джеймс баскетбол перестал смотреть как закончил?)
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Данк как данк. Такие данки в каждой игре. Я бы понял если бы это был хотя бы данк типа как Уэстбрук через Гобера.
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Ответ Mr.BadGuy
Данк как данк. Такие данки в каждой игре. Я бы понял если бы это был хотя бы данк типа как Уэстбрук через Гобера.
Хотя бы)))Там ппц что за данк мясной был
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Но ему же не сто лет
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"Это был плохой данк"
Пол Джордж после игры)
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это данк 0.39 века!
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А где там сопротивление?
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