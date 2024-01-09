Джеймс Уорти высоко оценил данк Леброна Джеймса через Пола Джорджа .

Лидер « » поставил сверху с сопротивлением звездного форварда « » во время воскресного матча между командами.

Легендарный игрок «озерников» поделился своим мнением об эпизоде.

«Это был данк века, приятель. Ему 39 лет... Напомнило Джулиуса в 70-е. От пунктирной линии, «Статуя свободы» (данк, когда игрок несет мяч на вытянутой вверх руке и вколачивает его в корзину – Sports.ru). Он мощно его туда воткнул», – считает Уорти.