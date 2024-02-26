Егор Демин – в топ-10 игроков драфта-2025 по версии ESPN

Теги Реал НБА драфт НБА Егор Демин Баскетбол

ESPN представил ориентировочный список игроков для драфта НБА 2025 года.

Российский защитник мадридского «Реала» Егор Демин (201 см, 17 лет) занимает в нем девятое место. Он развивается в системе испанского клуба с 2021 года. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду «Реала».

Под первым пиком на драфте-2025 ждут звезду Дьюка Купера Флэгга.  

Выше всех в истории российского баскетбола был выбран Ярослав Королев. На драфте-2005 «Клипперс» взяли его под 12 общим номером.

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18 комментариев
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Русский под руководством Поповича 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
+24
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+22
какой-то сильно альтернативный мок.
на нбадрафт.нет он 51й, на драфтруме 33й.
за первую команду Реала не играл ни разу даже в чемпионате
+15
-3
+12
Ответ Тимофей Панов
Комментарий скрыт
а Дончичи в вашей картине мира на сколько процентов словенец?
+9
0
+9
Интересно, под первым пиком белый американец, давненько такого не было, плюс русский в топ 10. Не факт что его шпуры задрафтуют, но следить за этим пацаном точно буду. Кстати что там по Голдину? Он вроде не плохой сезон проводит, за колледж баскетом не слежу, поэтому знаю только поверхностно
+5
0
+5
Ответ ivan-off
какой-то сильно альтернативный мок. на нбадрафт.нет он 51й, на драфтруме 33й. за первую команду Реала не играл ни разу даже в чемпионате
Ну драфтэкспресс вроде не помойные моки делает, краткий видеоанализ прилагает, хотя давно уже не слежу, может поменялось что.
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+3
Ответ Ratmir90
Интересно, под первым пиком белый американец, давненько такого не было, плюс русский в топ 10. Не факт что его шпуры задрафтуют, но следить за этим пацаном точно буду. Кстати что там по Голдину? Он вроде не плохой сезон проводит, за колледж баскетом не слежу, поэтому знаю только поверхностно
Ну под первым не было, но под вторым холмгрена буквально только что взяли
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Что тут скажу 👍👍👍👍
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Огоооо
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Ответ Насонов Дмитрий
Ну под первым не было, но под вторым холмгрена буквально только что взяли
Ну Торонто 1 пиком драфтовали Итальянца году в 2006-2008 я это помню так как где то наткнулся что Банкеро не будет 1 итальянским первым пиком.
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Откуда у Спёрс 3 пика в топ 10? ESPN заранее знает про различные сделки?
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Рутгерс чемпионы?
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Ответ AEZAKMI228
Русский под руководством Поповича 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Поп к тому времени уже скорее передаст бразды правления
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Ответ AEZAKMI228
Русский под руководством Поповича 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Если его Spurs заберут, потенциальный дуэт с Венбой а-ля Таунс, Гобер выглядит интересно.
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Ответ Насонов Дмитрий
Ну под первым не было, но под вторым холмгрена буквально только что взяли
Сейчас глянул 1 пики в 2006 Итальянца брал Торонто, а белый американец аж 1977 Кент Бенсон. Но я неправильно выразился, подразумевая что удивлен вообще белом под 1 пиком, а не американцу именно, просто не правильно написал
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Ответ Ratmir90
Сейчас глянул 1 пики в 2006 Итальянца брал Торонто, а белый американец аж 1977 Кент Бенсон. Но я неправильно выразился, подразумевая что удивлен вообще белом под 1 пиком, а не американцу именно, просто не правильно написал
Стоп, а Гриффин разве не белый американец? Первый пик 2009
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