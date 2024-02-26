Егор Демин – в топ-10 игроков драфта-2025 по версии ESPN

ESPN представил ориентировочный список игроков для драфта НБА 2025 года.

Российский защитник мадридского «Реала» Егор Демин (201 см, 17 лет) занимает в нем девятое место. Он развивается в системе испанского клуба с 2021 года. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду «Реала».

Под первым пиком на драфте-2025 ждут звезду Дьюка Купера Флэгга.

Выше всех в истории российского баскетбола был выбран Ярослав Королев. На драфте-2005 «Клипперс» взяли его под 12 общим номером.