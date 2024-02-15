Александр Бастрыкин заинтересовался деталями дела об избиении Алексея Шведа

Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении Алексея Шведа.

Председатель Следственного комитета России заинтересовался, почему только один фигурант дела привлечен к ответственности.

«Председатель СК России поручил ГСУ СК России доложить о ходе и результатах расследования и принятых процессуальных решениях», – говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что после избиения в центре Москвы «было возбуждено уголовное дело и задержаны трое молодых людей – однако отмечается, что к ответственности привлечен только один фигурант».

В мае 2023 года Швед получил черепно-мозговую травму после нападения в Москве на выходе из ресторана. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (часть 3 статьи 111 УК РФ), задержаны четверо подозреваемых. Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу». Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – перешли в статус свидетелей.

Мирашуров заявил в суде, что признает свою вину. Следующее заседание назначено на 11 марта.