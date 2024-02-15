Семье Алексея Шведа предлагали деньги

Отец Алексея Шведа рассказал о попытках напавших на его сына избежать уголовного преследования.

«Сразу же позвонили в этот день, какой-то старший брат», – уточнил Виктор Швед в интервью «НТВ».

По его словам, неизвестный предлагал ему деньги, но семью Алексея это предложение совершенно не интересовало. Сам Алексей заявлял о своем твердом желании увидеть нападавших на скамье подсудимых. По словам источника, перевод троих ранее обвиняемых в статус свидетелей вызывает у него беспокойство.

Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу». Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – перешли в статус свидетелей.

Мирашуров обвиняется только по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.