Семье Алексея Шведа предлагали деньги

Теги происшествия Алексей Швед чемпионат Китая Единая лига ВТБ Шаньси Баскетбол

Отец Алексея Шведа рассказал о попытках напавших на его сына избежать уголовного преследования.

«Сразу же позвонили в этот день, какой-то старший брат», – уточнил Виктор Швед в интервью «НТВ».

По его словам, неизвестный предлагал ему деньги, но семью Алексея это предложение совершенно не интересовало. Сам Алексей заявлял о своем твердом желании увидеть нападавших на скамье подсудимых. По словам источника, перевод троих ранее обвиняемых в статус свидетелей вызывает у него беспокойство.

Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу». Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – перешли в статус свидетелей.

Мирашуров обвиняется только по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.

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19 комментариев
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Это еще резонанс потому что известный спортсмен , будь обычным работягой, замяли , закрыли дело без огласки
Делов то , такой маразм не первый год уже
+38
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+37
в итоге дали деньги другим
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+33
Ответ Made-in-Russia
По-моему власть диаспоры начинает принимать какие-то ужасающие масштабы, что даже в деле с именитым спортсменом обвиняемым начинают делать поблажки.
Это не власть диаспоры, а власть воров и бандитов, где единственными аргументами правоты являются сила и деньги.
+13
-1
+12
Ответ Стефф Карри
Правосудие видимо встанет на сторону нерусских чертей , а наш прославленный баскетболист заплатит штраф😅
Ну а че он бился головой и прочими нежными частями тела о их руки и ноги! Наверное пьяный был
+12
-1
+11
Ответ Тинатин Гивиевна
Комментарий скрыт
Кредитная история подсказывает, что обычно бывает наоборот.
+10
0
+10
Правосудие видимо встанет на сторону нерусских чертей , а наш прославленный баскетболист заплатит штраф😅
+16
-8
+8
По-моему власть диаспоры начинает принимать какие-то ужасающие масштабы, что даже в деле с именитым спортсменом обвиняемым начинают делать поблажки.
+11
-3
+8
В итоге бесплатно отскочили. В России избить кого-нибудь - это не преступление. Тягчайшее преступление - плохо говорить или думать о высочайшем начальстве.
+8
-2
+6
Менты, похоже, деньги взяли. Ну вот потом рассказывайте, что сейчас не 90е. Если известного спортсмена можно просто так попинать, то, что говорить о простых людях.
И ведь кто то эту систему поддерживает, самые недалекие - даже бесплатно.
+6
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+5
личный водитель у студентов и школьников? однако
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Там же за Шведа серьёзные люди впряглись было....или нет в итоге?
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Напомню, два мигранта, которые срезали СКАЛЬП с головы Юрия М. прошлым летом в Электростали, приговорили к ........ 3,5 годам (!!!!!!!!!) строгого режима.
Ну и более свежая новость, мигрант в Новом Уренгое забив до смерти мужчину В ПОЛИЦЕСКОМ УЧАСТКЕ получил за это ......4,5 года!
И такие дикие истории можно выкладывать каждый день пачками, как мигранты насилуют русских женщин и детей, в том числе и мальчиков, как режут русских мужиков. Хорошо еще что легендарный Александр Иванович Бастыркин дает жесткий отпор этим бандюгам которые не могут жить без насилия над кафирами.
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Ответ malinin
Там же за Шведа серьёзные люди впряглись было....или нет в итоге?
оказалось что с той стороны серьёзней понимаешь...наверное )))))
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Ответ Тинатин Гивиевна
в итоге дали деньги другим
пострадавшим))))
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Ответ Turm
Да наверняка с самим Шведом этот момент чуть позже и порешали, просто суммами более высокого порядка.
с ним ничего решать не надо. Он же не может остановить дело.
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Ответ Медведь (тот самый)
личный водитель у студентов и школьников? однако
кто на что учился!
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