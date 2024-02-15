Семье Алексея Шведа предлагали деньги
Отец Алексея Шведа рассказал о попытках напавших на его сына избежать уголовного преследования.
«Сразу же позвонили в этот день, какой-то старший брат», – уточнил Виктор Швед в интервью «НТВ».
По его словам, неизвестный предлагал ему деньги, но семью Алексея это предложение совершенно не интересовало. Сам Алексей заявлял о своем твердом желании увидеть нападавших на скамье подсудимых. По словам источника, перевод троих ранее обвиняемых в статус свидетелей вызывает у него беспокойство.
Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров – водитель соучастников братьев Амирасланов, – который, по версии следствия, нанес «самый серьезный удар Шведу». Еще трое подозреваемых – студенты МГИМО Князь Амирасланов и Глеб Писарев и на тот момент несовершеннолетний ученик Британской высшей школы дизайна Рамзин Амирасланов – перешли в статус свидетелей.
Мирашуров обвиняется только по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.
Делов то , такой маразм не первый год уже
И ведь кто то эту систему поддерживает, самые недалекие - даже бесплатно.
Ну и более свежая новость, мигрант в Новом Уренгое забив до смерти мужчину В ПОЛИЦЕСКОМ УЧАСТКЕ получил за это ......4,5 года!
И такие дикие истории можно выкладывать каждый день пачками, как мигранты насилуют русских женщин и детей, в том числе и мальчиков, как режут русских мужиков. Хорошо еще что легендарный Александр Иванович Бастыркин дает жесткий отпор этим бандюгам которые не могут жить без насилия над кафирами.