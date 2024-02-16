НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Ютой», «Мемфис» примет «Милуоки», «Портленд» – «Миннесоту»

Теги результаты Голден Стэйт Мемфис Милуоки Миннесота Портленд НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

В заключительный игровой день перед Уик-эндом всех звезд «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Ютой», «Мемфис» примет «Милуоки», «Портленд» – «Миннесоту».

НБА

Регулярный чемпионат

Мемфис – Милуоки
Дата проведения
16 февраля, 04.30, «FedExForum»
Онлайн матча

Юта – Голден Стэйт
Дата проведения
16 февраля, 05.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Портленд – Миннесота
Дата проведения
16 февраля, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев
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Просто интересный факт: лидеры этого сезона по поражениям в играх, в которых они вели +15 и более - Голден Стейт (6 игр). Разделяют они первое место с танкующими поповскими Вилами - командой, которой буквально нужны поражения, лол. Так и живём.
+2
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+2
будь со мной, Господь Всепомогающий.
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Сегодня помимо нба где игр мало, есть примечательный матч.
Вторая в истории по дороговизне билетов игра в женском баскетболе, на секундочку в студенческом. Великая и ужасная Кетлин Кларк едет в гости к Мичигану что бы побить рекорд нсаа по очкам, показывают в 4 по пикок. Хз можно ли будет найти пиратов
https://twitter.com/MurphyKeith/status/1757186597932413299?t=E1SNl6BDLHrL7Z_ZWJtxZQ&s=19
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Для болельщиков «Уорриорз» сегодняшний матч, в зависимости от исхода, излечит вчерашнюю боль или утроит ее.
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Камон летсгоу гайс, побеждаем обескровленный Мемфис и на пресс-конференции я говорю, что это наша последовательная работа
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Ответ Адмирал МакКряк
Просто интересный факт: лидеры этого сезона по поражениям в играх, в которых они вели +15 и более - Голден Стейт (6 игр). Разделяют они первое место с танкующими поповскими Вилами - командой, которой буквально нужны поражения, лол. Так и живём.
Факты сами по себе не важны. Важны причины, следствия и обстоятельства произошедшего. Тогда из факта можно делать какие-то выводы.
Причиной, например, может быть усечённый состав из-за травм, дисквалификаций и нестабильности ролевиков и даже лидеров, при факторе наличия возрастных игроков. Поэтому при хорошем в целом старте матчей на концовку не хватало свежести, чем пользовались оппоненты.
Керр пытается это решить сменой ротации, поэтому последний месяц сделан акцент больше на агрессивную игру с бОльшим количеством минут для тех, кто готов давать хорошие прежде всего защитные отрезки. Отсюда пятерки по типу Подземки, Киньонос, Сантос, Муди, Луни. Но понятно, что эти парни не могут все время показывать стабильную игру в силу своего класса.
Сейчас практически все здоровы, Уигги пытается прийти в себя, Клей с тренерским штабом пытаются понять на что сейчас он способен и как часто, Дрэймонд пока держится, потому перспективы на улучшение есть. Как на деле покажет себя команда покажет отрезок после МВЗ.
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Ответ Vishenka90
Для болельщиков «Уорриорз» сегодняшний матч, в зависимости от исхода, излечит вчерашнюю боль или утроит ее.
Судя по тому, как Юта безалаберно играла с ЛАЛ, она ушла в глубокий танкинг. Поэтому ГСВ вряд-ли обладаются
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