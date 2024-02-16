НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Ютой», «Мемфис» примет «Милуоки», «Портленд» – «Миннесоту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

В заключительный игровой день перед Уик-эндом всех звезд « » сыграет в гостях с «Ютой», « » примет « », « » – «Миннесоту».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.