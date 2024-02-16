НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Ютой», «Мемфис» примет «Милуоки», «Портленд» – «Миннесоту»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
В заключительный игровой день перед Уик-эндом всех звезд «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Ютой», «Мемфис» примет «Милуоки», «Портленд» – «Миннесоту».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 04.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 16 февраля, 05.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вторая в истории по дороговизне билетов игра в женском баскетболе, на секундочку в студенческом. Великая и ужасная Кетлин Кларк едет в гости к Мичигану что бы побить рекорд нсаа по очкам, показывают в 4 по пикок. Хз можно ли будет найти пиратов
https://twitter.com/MurphyKeith/status/1757186597932413299?t=E1SNl6BDLHrL7Z_ZWJtxZQ&s=19
Причиной, например, может быть усечённый состав из-за травм, дисквалификаций и нестабильности ролевиков и даже лидеров, при факторе наличия возрастных игроков. Поэтому при хорошем в целом старте матчей на концовку не хватало свежести, чем пользовались оппоненты.
Керр пытается это решить сменой ротации, поэтому последний месяц сделан акцент больше на агрессивную игру с бОльшим количеством минут для тех, кто готов давать хорошие прежде всего защитные отрезки. Отсюда пятерки по типу Подземки, Киньонос, Сантос, Муди, Луни. Но понятно, что эти парни не могут все время показывать стабильную игру в силу своего класса.
Сейчас практически все здоровы, Уигги пытается прийти в себя, Клей с тренерским штабом пытаются понять на что сейчас он способен и как часто, Дрэймонд пока держится, потому перспективы на улучшение есть. Как на деле покажет себя команда покажет отрезок после МВЗ.