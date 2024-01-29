Единая лига ВТБ. «Парма» в гостях сыграет с «Минском»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

Пермская «Парма» в гостях сыграет с белорусским « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 19-6, Локомотив-Кубань – 18-7, Зенит – 17-8, Енисей – 14-10, – 14-10, Самара – 13-12, Уралмаш – 11-13, Руна – 11-14, Астана – 10-15, Автодор – 9-16, МБА – 8-17, Нижний Новгород – 7-18, Минск – 0-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.