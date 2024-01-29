Шансы на обмен Деджонте Мюррэя в «Лейкерс» снизились. Один из факторов – сильная игра Д’Анджело Расселла

Теги Атланта Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Деджонте Мюррэй Баскетбол

«Лейкерс» на данный момент не пытаются заполучить Деджонте Мюррэя из «Атланты».

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

«Источники в лиге сообщают, что в последние дни между «Хоукс» и «Лейкерс» практически не было переговоров по Деджонте Мюррэю.

Переговоры в это время года, как правило, проходят нестабильно и могут быть легко возобновлены, но информированный источник назвал вариант обмена Мюррэя в «Лейкерс» перед дедлайном «маловероятным».

Среди факторов, способствующих такому развитию событий: сильная игра Д’Анджело Рассела в этом месяце», – сообщил Стейн.

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3 комментария
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А вот выйдут ЛАЛ в ПО и там обосрутся, потому что ДиЛо в ПО играл всего 3 сезона и стата у него там мягко говоря не очень.
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Ответ Дмитрий Кутузов
Как только трансферное окно закроется, карета превратится в тыкву...
У него на следующий год опция игрока. Вполне может ценник на себя поднять с одной стороны, с другой стороны - не давит, всегда можно опцию активировать.
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