Шансы на обмен Деджонте Мюррэя в «Лейкерс» снизились. Один из факторов – сильная игра Д’Анджело Расселла
«Лейкерс» на данный момент не пытаются заполучить Деджонте Мюррэя из «Атланты».
Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.
«Источники в лиге сообщают, что в последние дни между «Хоукс» и «Лейкерс» практически не было переговоров по Деджонте Мюррэю.
Переговоры в это время года, как правило, проходят нестабильно и могут быть легко возобновлены, но информированный источник назвал вариант обмена Мюррэя в «Лейкерс» перед дедлайном «маловероятным».
Среди факторов, способствующих такому развитию событий: сильная игра Д’Анджело Рассела в этом месяце», – сообщил Стейн.