Шансы на обмен Деджонте Мюррэя в «Лейкерс» снизились. Один из факторов – сильная игра Д’Анджело Расселла

«Лейкерс» на данный момент не пытаются заполучить Деджонте Мюррэя из «Атланты».

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

«Источники в лиге сообщают, что в последние дни между «Хоукс» и « » практически не было переговоров по Деджонте Мюррэю.

Переговоры в это время года, как правило, проходят нестабильно и могут быть легко возобновлены, но информированный источник назвал вариант обмена Мюррэя в «Лейкерс» перед дедлайном «маловероятным».

Среди факторов, способствующих такому развитию событий: сильная игра Д’Анджело Рассела в этом месяце», – сообщил Стейн.