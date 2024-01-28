Чемпионат Италии. «Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

« » выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-4, Венеция – 13-5, – 13-5, Милан – 12-6, Наполи – 11-7, Реджо-Эмилия – 10-8, Тренто – 9-9, Пистоя – 9-9, Скафати – 9-9, Ваноли Кремона – 8-9, Дертона – 8-10, – 7-11, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-13, Тревизо – 5-13, Бриндизи – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.