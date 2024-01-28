Чемпионат Италии. «Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 18.30, «PalaLeonessa»
- Брешия
- Билан (19 + 7 подборов), Делла Валле (16), Кристон (15), Петручелли (7), Акеле (2) – старт; Массинбург (27 + 7 подборов + 7 передач), Бернелл (10), Коббинс (8 + 7 подборов), Курно (5), Танфольо (0), Porto (0).
- Дата проведения
- 28 января, 19.00, «Медиоланум Форум»
- Милан
- Напьер (17), Шилдс (9), Холл (6), Пойтресс (6), Риччи (0) – старт; Миротич (16), Флаккадори (9), Тонут (8), Хайнс (4), Бортолани (3), Suigo (2), Карузо (0).
- Динамо Сассари
- Тайри (20 + 8 подборов), Харалабопулос (13), Джефферсон (12 + 7 передач), Гомбо (4), Крушлин (0) – старт; Диоп (12), Каппеллетти (2), Маккинни (2), Джентиле (0), Трейер (0).
- Дата проведения
- 28 января, 20.00, «Vitrifrigo Arena»
- Виктория Либертас
- Форд (18 + 9 подборов), Блуитт (15), Бэмфорт (13), Тоте (7), Чинчарини (6 + 8 подборов) – старт; Макдаффи (13 + 8 подборов), Маццола (3), Тамбоне (2), Висконти (1), Maretto (0).
- Дата проведения
- 28 января, 20.15, «Виртус Арена»
- Виртус
- Кординье (19), Мики (16), Белинелли (10), Хэкетт (8 + 7 передач), Данстон (8 + 7 подборов) – старт; Лундберг (18), Полонара (8), Пайола (7 + 6 передач), Жижич (6), Абасс (1).
- Наполи
- Браун (20), Эннис (13 + 8 передач), Соколовски (10), Оуэнс (6), Зубчич (4) – старт; Пуллен (18), Левер (9), Де Николао (5), Biar Mabor (4), Бамба (0).
- Дата проведения
- 28 января, 20.30, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дертона
- Северини (17), Камагате (12), Росс (10 + 6 передач), Страутиньш (5 + 8 подборов), Канди (0) – старт; Доу (13 + 6 передач), Бальдассо (11), Уимс (10), Томас (8), Радошевич (6), Дзерини (1).
- Дата проведения
- 28 января, 21.30, «Palasport Mario Radi»
Положение команд: Брешия – 14-4, Венеция – 13-5, Виртус – 13-5, Милан – 12-6, Наполи – 11-7, Реджо-Эмилия – 10-8, Тренто – 9-9, Пистоя – 9-9, Скафати – 9-9, Ваноли Кремона – 8-9, Дертона – 8-10, Динамо Сассари – 7-11, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-13, Тревизо – 5-13, Бриндизи – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.