Чемпионат Италии. «Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» выиграл у «Динамо Сассари», «Виртус» был сильнее «Наполи».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Брешия – Пистоя 109:90 (27:13, 29:32, 18:26, 35:19)
Дата проведения
28 января, 18.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча
Брешия
Билан (19 + 7 подборов), Делла Валле (16), Кристон (15), Петручелли (7), Акеле (2) – старт; Массинбург (27 + 7 подборов + 7 передач), Бернелл (10), Коббинс (8 + 7 подборов), Курно (5), Танфольо (0), Porto (0).
Пистоя
Moore (18), Hawkins (17), Огбейде (14), Уиллис (5), Saccaggi (0) – старт; Varnado (20), Уитл (12), Del Chiaro (4), Della Rosa (0).

Милан – Динамо Сассари 80:65 (19:20, 24:23, 24:10, 13:12)
Дата проведения
28 января, 19.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
Милан
Напьер (17), Шилдс (9), Холл (6), Пойтресс (6), Риччи (0) – старт; Миротич (16), Флаккадори (9), Тонут (8), Хайнс (4), Бортолани (3), Suigo (2), Карузо (0).
Динамо Сассари
Тайри (20 + 8 подборов), Харалабопулос (13), Джефферсон (12 + 7 передач), Гомбо (4), Крушлин (0) – старт; Диоп (12), Каппеллетти (2), Маккинни (2), Джентиле (0), Трейер (0).

Виктория Либертас – Бриндизи 78:86 (22:28, 18:25, 19:15, 19:18)
Дата проведения
28 января, 20.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча
Виктория Либертас
Форд (18 + 9 подборов), Блуитт (15), Бэмфорт (13), Тоте (7), Чинчарини (6 + 8 подборов) – старт; Макдаффи (13 + 8 подборов), Маццола (3), Тамбоне (2), Висконти (1), Maretto (0).
Бриндизи
Снид (19 + 12 подборов), Байе (12 + 8 подборов), Сенглин (7), Моррис (5), Ломбарди (2) – старт; Бартли (25 + 5 перехватов), Лакуинтана (14), Laszewski (2), Рийсмаа (0).

Виртус – Наполи 101:89 (33:24, 22:24, 24:26, 22:15)
Дата проведения
28 января, 20.15, «Виртус Арена»
Онлайн матча
Виртус
Кординье (19), Мики (16), Белинелли (10), Хэкетт (8 + 7 передач), Данстон (8 + 7 подборов) – старт; Лундберг (18), Полонара (8), Пайола (7 + 6 передач), Жижич (6), Абасс (1).
Наполи
Браун (20), Эннис (13 + 8 передач), Соколовски (10), Оуэнс (6), Зубчич (4) – старт; Пуллен (18), Левер (9), Де Николао (5), Biar Mabor (4), Бамба (0).

Дертона – Реджо-Эмилия 93:64 (26:4, 20:15, 20:17, 27:28)
Дата проведения
28 января, 20.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча
Дертона
Северини (17), Камагате (12), Росс (10 + 6 передач), Страутиньш (5 + 8 подборов), Канди (0) – старт; Доу (13 + 6 передач), Бальдассо (11), Уимс (10), Томас (8), Радошевич (6), Дзерини (1).
Реджо-Эмилия
Гэллоуэй (21), Уэбер (15 + 7 подборов), Витали (7), Faye (7), Херви (0) – старт; Грант (5), Эткинс (5), Ульетти (2), Килло (2), Чиполла (0).

Ваноли Кремона – Варезе 81:80 (4 четверть)
Дата проведения
28 января, 21.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 14-4, Венеция – 13-5, Виртус – 13-5, Милан – 12-6, Наполи – 11-7, Реджо-Эмилия – 10-8, Тренто – 9-9, Пистоя – 9-9, Скафати – 9-9, Ваноли Кремона – 8-9, Дертона – 8-10, Динамо Сассари – 7-11, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-13, Тревизо – 5-13, Бриндизи – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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